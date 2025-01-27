الإمارات ترسّخ مكانتها قوة دافعة للتحول نحو الطاقة النظيفة

رسخت دولة الإمارات مكانتها العالمية قوةً دافعةً للتحول نحو الطاقة النظيفة، عبر مشروعاتها المتطورة التي تسهم في تعزيز أمن الطاقة.

وأكدت المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، الدكتورة نوال الحوسني، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز التوجّه العالمي نحو الاستثمار في المزيد من مشاريع الطاقة النظيفة من خلال شراكاتها الاستراتيجية، ومنصاتها الداعمة، وحلولها التمويلية لمبادرات مستدامة، لاسيما في المجتمعات النامية والهشة مناخياً.

وتواصل الإمارات مسيرة الإنجازات على مستوى المشاريع الاستراتيجية في مجال الطاقة النظيفة، حيث شهدت الأسابيع الأولى من العام الجاري الإعلان عن إطلاق أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة، والذي سيوفر الطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة، ويسهم في توفير نحو «غيغاواط واحد يومياً» من الحِمل الأساسي من الطاقة المتجددة، ويضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة «خمسة غيغاواط تيار مستمر»، وأنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 19 غيغاواط/ساعة، كما تستعد دولة الإمارات لتعزيز محفظة إنتاجها من الطاقة النظيفة، بعد الاكتمال المرتقب لمحطة عجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية في الربع الثالث من عام 2026.

وتمتلك الإمارات حالياً ثلاثاً من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، وتستهدف تحقيق قدرة إنتاجية من الطاقة النظيفة بمعدل 14.2 غيغاواط بحلول عام 2030.

ومن «مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية»، الذي يضيء المستقبل بطاقة شمسية مستدامة، إلى محطات براكة للطاقة النووية التي ترسم ملامح عصر جديد من الكهرباء النظيفة، وصولاً إلى مبادرات «الهيدروجين الأخضر» التي تستشرف وقود المستقبل، تواصل الإمارات تعزيز محفظة مشروعاتها الأكبر والأكفأ في العالم، لترسم ملامح مستقبل مستدام يجمع بين الابتكار وحماية البيئة والمجتمعات.

بدورها، تضطلع محطات «براكة»، التي أنتجت حتى اليوم نحو 88 ألف غيغاواط/ساعة من الكهرباء الصديقة للبيئة، بدور حاسم في وضع الإمارات في مقدمة قيادة العمل المناخي، إذ أسهمت المحطات الأربع منذ تشغيلها حتى الآن في خفض انبعاثات كربونية تصل إلى أكثر من 43 ألف كيلوطن من الانبعاثات.