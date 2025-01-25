انجاز الأعمال التحتية الأساسية لمشروع "نوماد" التابع لـ"شروق"

يجري حاليا تنفيذ الأعمال التحتية لمشروع "نوماد" الذي أطلقته هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق). ويُعد مشروع "نوماد" أول مبادرة للسياحة البيئية من نوعها في المنطقة، حيث يقدم مقطورات "إيرستريم" متنقلة ومجهزة بالكامل لتوفير تجربة سياحية فريدة عبر المناظر الطبيعية المتنوعة لإمارة الشارقة. ومن صحراء مليحة إلى شواطئ الحمرية وجبال كلباء، يعيد المشروع تعريف كيفية استكشاف المسافرين للطبيعة والتواصل معها.

وتتولى تنفيذ الأعمال التحتية الأساسية لمشروع "نوماد" شركة "دار الود للإنشاءات" (DAW)، بما يدعم رؤية الشارقة للسياحة المستدامة والتنمية الاقتصادية.

وصرّح طارق مصباح عبد الرحمن، المدير العام لشركة "دار الود للإنشاءات"، قائلاً: "إن مساهمتنا في مشروع "نوماد"، الذي يعكس رؤية "شروق" الرائدة، هو شهادة على خبرة "دار الود للإنشاءات" في تقديم حلول بنية تحتية مبتكرة ومستدامة. يؤكد دورنا في هذا المشروع التحويلي التزامنا بدعم تحول الشارقة إلى وجهة عالمية للسياحة البيئية".

شمل مساهمات "دار الود للإنشاءات" في مشروع "نوماد" تطوير بنية تحتية أساسية مثل شبكات الطرق، وأنظمة المرافق، والتركيبات الصديقة للبيئة التي تندمج بسلاسة مع البيئة الطبيعية للشارقة. وتم تصميم هذه الأعمال لدعم حركة مقطورات "نوماد" عبر تضاريس الإمارة المتنوعة مع الحفاظ على سلامة المواقع البيئية.

وتهدف "شروق" إلى تقديم عروض سياحية مستدامة ومسؤولة تعزز جاذبية الشارقة عالمياً.

ويضم مشروع "نوماد"، 20 مقطورة فاخرة ومن المقرر استكماله بحلول الربع الثاني من عام 2025، ويستهدف تقديم بنية تحتية متطورة تدعم مستقبل التنمية الحضرية والسياحية في الإمارات.