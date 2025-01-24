«إنوفيت ليفينغ» تعلن بيع فيلا «أليجرا» بـ 230 مليون درهم

كشفت شركة «إنوفيت ليفينغ» عن بيع فيلا «أليجرا»، البالغة مساحتها 28 ألفاً و154 قدماً مربعة، والواقعة في «جي فروند، نخلة جميرا».

وأكدت «إنوفيت ليفينغ»، في بيان لها، أن الفيلا التي تم إدراجها بسعر 230 مليون درهم، عززت سمعة الشركة في تقديم البساطة المعاصرة والفخامة الراقية غير المبالغ فيها بدبي.

ووصفت الشركة عملية بيع الفيلا بأنها «استثنائية»، لافتة إلى أنه تم تسهيل العملية من قِبل شركة «سوذبيز إنترناشيونال ريالتي» للعقارات.

وأوضحت أن «أليجرا» ملاذ حضري مستوحى من سحر جنوب كاليفورنيا الهادئ، وإطلالات المحيط التي تتمتع بها «بالم جميرا»، كما تمزج بين جماليات منزل الشاطئ المريحة في لوس أنجلوس ورقي وأناقة شقة «بنتهاوس» في منهاتن.

وأكدت أنه تم بناء الفيلا الشاسعة في يوليو 2022، وتجسد فلسفة «إنوفيت ليفينغ» في التصميم الهادف ذي المعنى، فيما تعتمد الفيلا اتصالاً سلساً بين المساحات الداخلية والخارجية.

وقالت الشريك التنفيذي في شركة «سوذبيز» ووسيطة العقارات التي قادت عملية البيع، هوني ديلايمي، إن المنازل الجاهزة للسكن في المناطق الراقية مثل «نخلة جميرا» تظل مطلوبة بشدة من قِبل المتعاملين المميزين ذوي المعايير العالية والدقيقة.

وأضافت: «كل تفصيل في هذا المنزل يعكس حرفية دقيقة وتفانياً لا يُضاهى للجودة، والعقارات من هذا العيار نادرة بشكل لا يُصدّق، وأعتقد أن (أليجرا) تضع معياراً جديداً لما يُمكن تحقيقه في (نخلة جميرا)».

وتتميز فيلا «أليجرا» بتصميم مفتوح، ومجموعة واسعة من المميزات الاستثنائية، مثل مسبح على طراز «إنفينيتي» بطول 23 متراً مطل على الخليج العربي، وقبو بمساحة 9000 قدم مربعة، مع سينما خاصة، فضلاً عن مطبخ متصل بغرفة العائلة ومزوّد بمعدات عالية الجودة.

وتحتوي الفيلا أيضاً على مركز لياقة بدنية بتقنية «تكنوجيم»، مع إطلالة كاملة على البحر ووصول مباشر إلى الشاطئ، ومكتب تنفيذي خاص، وأثاث داخلي مفروش بتصاميم من «مينوتي» و«بولي فورم» و«باولا لينتي»، فيما تضمن تقنية «كريسترون» للمنزل الذكي تجربة معيشية سلسة.