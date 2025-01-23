طيران الإمارات تشغّل طائرتها الإيرباص A350 الجديدة إلى مومباي وأحمد آباد

أعلنت طيران الإمارات عن تشغيل أحدث طائراتها من طراز الإيرباص A350 إلى مومباي وأحمد آباد في الهند اعتباراً من 26 يناير الجاري، ما يجعلهما الوجهتين الرابعة والخامسة على شبكة وجهات الناقلة التي تخدمها بأحدث طائراتها.

ويعزز إطلاق طائرات طيران الإمارات من طراز إيرباص A350 إلى الهند، والتي تتميز بأحدث التصميمات الداخلية والتقنيات والابتكارات الأولى من نوعها في الصناعة، التزام طيران الإمارات تجاه العملاء في الهند وخارجها، وتوفير مستويات استثنائية من الراحة على متن الطائرة.

وستشغل الناقلة طائرة الإيرباص A350 الجديدة على رحلة يومياً من وإلى مومباي، حيث ستقلع الرحلة رقم "ئي كيه 502" من دبي الساعة 13:15 لتصل إلى مومباي الساعة 17:50، فيما ستقلع رحلة العودة "ئي كيه 503" من مومباي الساعة 19:20 لتصل إلى دبي الساعة 21:05.

فيما ستخدم الناقلة أحمد آباد بطائرتها الجديدة عبر رحلة يومياً من وإلى أحمد آباد، حيث ستقلع الرحلة "ئي كيه 538" من دبي الساعة 22:50 لتصل إلى أحمد آباد الساعة 02:55 (صباح اليوم التالي)، وستقلع رحلة العودة "ئي كيه 539" من أحمد آباد الساعة 04:25 لتصل إلى دبي الساعة 06:15. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي ومومباي وأحمد آباد).

ويأتي إطلاق خدمات طيران الإمارات بطائرات A350 إلى الوجهتين الهنديتين بعد إطلاق الطائرة الجديدة إلى إدنبرة والكويت والبحرين.

تخدم الناقلة مومباي وبنغالور حالياً برحلات يومية على متن طائراتها الإيرباص A380، ما يوفر للعملاء خيارات من أربع درجات سفر، بما في ذلك تجربة الدرجة السياحية الممتازة، والجدير بالذكر أن طيران الإمارات تخدم 9 وجهات في الهند بواقع 167 رحلة أسبوعياً.