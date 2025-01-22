40 مليار درهم قيمة التداولات العقارية بالشارقة خلال 2024

حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال 2024 نموا استثنائيا غير مسبوق بحجم تداولات بلغ 40 مليار درهم بنسبة نمو وصلت إلى 48% مقارنة بعام 2023.

وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إن حجم تداول هذا هو أعلى الذي يحققه القطاع العقاري في الإمارة منذ عام 2008 ويعكس الإقبال المتزايد من المستثمرين من مختلف الجنسيات على شراء العقارات بمختلف أنواعها مستفيدين من البيئة الاستثمارية الجاذبة والمناخ الاقتصادي المستقر الذي تتمتع به الإمارة إذ نجح القطاع العقاري في استقطاب مستثمرين من 120 جنسية من مختلف دول العالم.

وأوضح أن القطاع العقاري في الإمارة يحظى بدعم متواصل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة مستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي مما انعكس على النتائج الإيجابية التي يجري تحقيقها.

وأضاف أن التصاعد المتواصل للتداولات العقارية يعكس ثقة المستثمرين بالسوق العقاري بالإمارة وعزم المستثمرين على التملك والاستثمار في الشارقة مشيراً إلى أن هذه النتائج الإيجابية التي يشهدها القطاع العقاري في الشارقة تبشر بمزيد من نمو التداولات العقارية مستقبلاً.

كما أشار الشامسي إلى دور النمو السكاني في الإمارة وتأثيره المباشر على الطلب العقاري وتزامن هذا الطلب مع استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية مثل تطوير الطرق والمرافق العامة.

وبلغ عدد الجنسيات المتداولة 120 جنسية خلال 2024 مقارنة بعدد 103 جنسية متداولة في 2023 وهو تصاعد إيجابي يشهده السوق العقاري في الإمارة منذ عدة أعوام كما ارتفع عدد العقارات التي تداول عليها المستثمرون من مختلف الجنسيات في العام الماضي لتصل إلى 45,676 عقارا مقارنة بـ 31,229 عقارًا في 2023 ويعود ذلك لعوامل متعددة أبرزها متانة البنية التحتية وتنوع المنتج العقاري المتاح وقرار تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة.

أما حجم التداول وفق الجنسية فقد شكّلت استثمارات مواطني دولة الإمارات من إجمالي التداول النقدي حوالي 19.2 مليار درهم وبما يمثل 48% من الإجمالي وأما الخليجيين فقد جاءت استثماراتهم بقيمة 2.3 مليار درهم وبنسبة تمثل 5.7%، بينما ارتفعت استثمارات المواطنين العرب إلى 7 مليارات درهم وبما يعادل 17.5% وبالمثل حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى ارتفاعًا قياسيًا والتي بلغ إجماليها نحو 11.5 مليار درهم وهي تشكل 28.8% من إجمالي قيمة الاستثمارات.

ووفق عدد العقارات المتداولة تصدر المستثمرون الإماراتيون القائمة بـ 30.638 عقارًا جاء بعدهم المستثمرون من الهند بـ 2.698 عقارًا ثم المستثمرون السوريون بـ1.761 عقاراً تلاهم المستثمرون من العراق بـ1,012 عقاراً ومصر بـ957 عقاراً وأخيراً باكستان بـ865 عقارا.

وبلغت قيمة الرهونات العقارية 10 مليارات درهم تمت من خلال 2,558 معاملة رهن من خلال 32 جهة تمويل وبالنسبة لأعلى المناطق من حيث عدد معاملات الرهن فتصدرت منطقة مويلح التجارية بـ 457 معاملة بقيمة بلغت 2.1 مليار درهم تلتها منطقة أم فنين بـ 352 معاملة بقيمة بلغت 657 مليون درهم ثم منطقة تلال بـ 247 معاملة بقيمة 611 مليون درهم ومنطقة الخان بـ 155 معاملة بقيمة وصلت إلى 1.4 مليار درهم.

وبالنسبة لمعاملات بيع المنفعة فقد توزعت على 11 منطقة خلال 2024 وذلك من خلال 652 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 1 مليار درهم وبالنسبة لأعلى المناطق من حيث عدد المعاملات فتصدرت منطقة مويلح التجارية بـ 178 معاملة بقيمة بلغت 166 مليون درهم تلتها منطقة أم فنين بـ 104 معاملات بقيمة بلغت 186 مليون درهم ثم منطقة الخان بـ 93 معاملة بقيمة وصلت إلى 82.5 مليون درهم.

وبالنسبة لمعاملات بيع العقود المبدئية وفق المناطق في إمارة الشارقة لعام 2024 فقد بلغ عددها 10,084 عقداً بقيمة وصلت إلى 12 مليار درهم وبالنسبة لأعلى المناطق في عدد المعاملات فتصدرت منطقة مويلح التجارية بـ 3,328 معاملة بقيمة تداول بلغت 3.5 مليار درهم تلتها المدينة القاسمية بـ 1,168 معاملة بقيمة تداول 825 مليون درهم ثم منطقة تلال بـ 861 معاملة وبقيمة تداول وصلت إلى 2.9 مليار درهم.

وبالاطلاع على إحصائيات المشاريع العقارية فقد تم تسجيل 14 مشروعاً جديداً في الشارقة خلال 2024 ذات الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية منها 9 من فئة المجمعات و5 من فئة الأبراج كما تم التداول على 20,197 عقاراً في مشاريع التطوير العقاري في الإمارة خلال عام 2024.

وارتفع عدد المشاريع التي رخصتها لجنة اعتماد مشاريع التطوير العقاري في الإمارة لتملك جميع الجنسيات إلى 25 مشروعاً عقارياً منذ صدور القرار منها 8 مشاريع حصلت على الموافقة خلال 2024 وتنوعت بين مجمعات وأبراج باستخدمات مختلفة سكنية وتجارية وصناعية وذلك بالاستفادة من قرار المجلس التنفيذي رقم 30 لسنة 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة.