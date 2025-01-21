«ميدان» ترسي عقد المرحلة الثانية من «الحي الأول غرب»

أعلنت «ميدان»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن ترسية عقد بقيمة تزيد على مليار درهم على شركة «جينكو للمقاولات العامة»، لبناء المرحلة الثانية من مشروع «الحي الأول غرب»، ضمن مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، وبموجب العقد ستقوم «جينكو للمقاولات العامة» بتشييد فلل فاخرة في المرحلة الثانية من مشروع «الحي الأول غرب»، إضافة إلى البنية التحتية المرتبطة بها وغيرها من الأعمال.