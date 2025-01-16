«إمباور» تزوّد مشروع منتجع «ذا آيلاند» بخدمات التبريد

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، توقيع اتفاقية مع «مجموعة وصل»، لتزويد مشروع منتجع الجزيرة «ذا آيلاند» في دبي بخدمات تبريد المناطق، بطاقة إنتاجية تصل إلى 23 ألفاً و853 طن تبريد، وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه من المتوقع أن تبدأ عمليات التزويد في الربع الأول من عام 2028.

ويعد مشروع منتجع الجزيرة واحداً من أكثر المشروعات تميزاً في دبي، حيث يمتد على جزيرة اصطناعية بمساحة 10.5 هكتارات ويقع على شاطئ جميرا قرب برج العرب.

ويضم المشروع ثلاثة فنادق عالمية تجمع بين الفخامة والابتكار هي: «MGM»، و«Bellagio»، و«Aria»، بمجموع 1500 وحدة سكنية، منها شقق فندقية وفلل فاخرة مجهزة بأعلى المعايير، إضافة إلى مجموعة من المحال التجارية والمطاعم والمقاهي العالمية، وخيارات ترفيه عائلية على امتداد شاطئ الجزيرة.

وأكدت «إمباور» أنها ستوفر خدمات تبريد المناطق باستخدام أنظمة متطورة، تضمن كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون، حيث تم تصميم الشبكة الخاصة بالمشروع لتلبية الاحتياجات التبريدية للمرافق المتنوعة التي يقدمها منتجع الجزيرة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات البيئية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة وصل»، هشام عبدالله القاسم: «نسعى دائماً إلى تطوير مشروعات تترك أثراً مهماً في السوق العقارية، وتعكس رؤيتنا المستقبلية لدبي، مثل مشروع منتجع الجزيرة».

وأضاف: «تعمل شراكتنا مع (إمباور) على تعزيز كفاءة المشروع وفاعليته، وتساعدنا في دعم أهداف التنمية المستدامة في دبي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار: «فخورون بالتعاون مع (مجموعة وصل) في هذا المشروع المتميز، الذي يعكس التزامنا بالإسهام في تعزيز استدامة دبي عبر حلول تبريد مبتكرة»، وأضاف: «مشروع منتجع الجزيرة (ذا آيلاند) ليس مجرد مشروع عقاري، بل نموذج يحتذى في التميز العمراني والبيئي».

وأشار إلى أن إضافة مشروع منتجع الجزيرة «ذا آيلاند» إلى محفظة تبريد «إمباور»، يعكس ثقة المطورين العقاريين والمتعاملين بخدماتها الموثوق بها، ويعزز دورها في تقديم خدمات تبريد أكثر جودة، تتميز باستهلاك أقل للطاقة بنسبة 50% من خدمات التبريد التقليدية المستخدمة حالياً.

وذكر أن «إمباور» تركز على خدمة المشروعات العقارية الرائدة، خصوصاً الفندقية، إذ تقدم خدماتها لأكثر من 21% من الفنادق السياحية في دبي، وتزود جميع القطاعات والمنشآت السكنية والتجارية والترفيهية بخدماتها ذات المواصفات العالمية المستدامة، لدعم الدور الريادي لإمارة دبي في تخفيض انبعاثات الكربون.