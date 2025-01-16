أعلنت «دبي للاستثمار» توسع مشروع «تلال مردف»، وذلك بإطلاق مشروع «أصايل أفنيو»، الذي يتم تطويره من قبل شركة دبي للاستثمار العقاري.

ويضم «أصايل أفنيو» 193 وحدة سكنية، تقدم مجموعة متنوعة من الشقق التي تضم غرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم، بإجمالي استثمار يبلغ 400 مليون درهم.

ومن المقرر أن يبدأ العمل في بناء المشروع بالربع الثاني من عام 2025، مع تحديد موعد الانتهاء في الربع الثاني من عام 2027.

وقال المدير العام لشركة دبي للاستثمار العقاري، عبيد السلامي: «يمثل (أصايل أفنيو) حجر الزاوية في التطور المستمر لـ(تلال مردف)، حيث يجسد انسجاماً مثالياً بين الحياة العصرية والفخامة وسهولة الوصول».