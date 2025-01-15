شركة تابعة لـ «دي بي ورلد» تضاعف حصتها 3 مرات في أسواق المنطقة

أعلنت شركة «يونيفيدر»، التابعة لمحفظة الخدمات البحرية في مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، تسجيلها نموّاً ملحوظاً في قطاع التجارة داخل البحر الأبيض المتوسط خلال عام 2024، حيث تضاعفت حصتها في السوق ثلاث مرات لتصل إلى نسبة 4.3%، معزّزة بذلك من مكانتها مشغّلاً رئيساً على مستوى المنطقة.

وسجّلت «يونيفيدر» أعلى نسبة نموّ في الطاقة الاستيعابية بين جميع شركات النقل على مستوى المنطقة، لتصبح من بين أكبر ستة مشغلّين في البحر الأبيض المتوسط، بحسب تقارير شركة «ألفالاينر» المتخصّصة في تحليلات قطاع الشحن العالمي.

وفي الوقت الحالي، يضمّ أسطول «يونيفيدر» في البحر الأبيض المتوسط 20 سفينة حاويات بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 24 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً، ما يجعل «يونيفيدر» على قدم المساواة في المنطقة مع شركة الشحن العالمية «كوسكو شيبنغ لاينز».

وخلال العام الماضي، أطلقت «يونيفيدر» سبع خدمات جديدة داخل البحر الأبيض المتوسط، لتضيف بذلك طاقة استيعابية تصل إلى 10.6 آلاف حاوية نمطية قياس 20 قدماً، مع زيادة في معدّل حجم سفنها إلى 1186 حاوية نمطية قياس 20 قدماً.

وفي وقت لاحق من الشهر الجاري، ستوسع «يونيفيدر» خدماتها في البحر الأسود لتعزيز حضورها الإقليمي، والتأكيد على التزام الشركة بتلبية الطلب المتزايد على حلول التجارة الإقليمية السلسة. وتشير هذه الخطوات الاستراتيجية إلى قدرة «يونيفيدر» على تلبية الاحتياجات المتنامية لتدفق حركة التجارة الإقليمية، وإلى دورها المهم في تعزيز الربط في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.

وقال الرئيس التنفيذي العالمي للعمليات في الخدمات البحرية في مجموعة موانئ دبي العالمية، جانيش راج: «إنّ نجاح (يونيفيدر) في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود يعكس قدرتنا على التكيف مع حركة السوق المتنامية، وعلى تقديم حلول مخصّصة تواكب الاحتياجات المتغيّرة لدى متعاملينا، ومع توسع خدماتنا وأسطولنا، نسهم في تلبية الطلب المتزايد على الربط في المنطقة، ونحقق قيمة طويلة الأجل لمتعاملينا، كما تؤكد هذه الإنجازات الدور المهم للمشغّلين الإقليميين في دعم تدفق التجارة العالمية».

وفي ديسمبر 2024، شهد قطاع التجارة عبر البحر المتوسط زيادة في الطاقة الاستيعابية للنقل بنسبة 9.3%، أي ما يقارب 50 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً، مقارنة بديسمبر 2023. وارتفعت حصّة «يونيفيدر» في هذه السوق من 1.5 إلى 4.3%.