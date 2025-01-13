محمد العبار خلال "قمة المليار متابع": لا تخشوا من الفشل.. حاولوا مرة وراء الأخرى

وجه المؤسّس عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار، محمد علي العبّار كلمة تحفيزية للشباب قائلا :"جربوا وحاولوا مرة وراء الأخرى ولا تخشوا من الفشل، النجاح يأتي من الفشل وانا فشلت مرات ومرات قبل أن أكون محمد العبار".

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة رئيسية ضمن فعاليات "قمة المليار متابع" التي تواصل فعاليات نسختها الثالثة في دبي.

وأعلن العبار خلال جلسته في القمة عن "تحدي لرواد الأعمال ومؤثري السوشيال ميديا" ، قائلا: " أعطيني فكرة مبتكرة أعطيك شيكا موقعا".