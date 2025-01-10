تقنية تمنع سرقة بطارية الدراجة

كشفت شركة «بوش» الألمانية عن تقنية جديدة لمنع سرقة بطاريات الدرّاجات الكهربائية، وذلك خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض «CES» للإلكترونيات بمدينة لاس فيغاس الأميركية، الذي يختتم فعالياته اليوم.

وأوضحت الشركة أن تفعيل حل الأمان الرقمي (Battery Lock)، يعمل على تعطيل البطارية بمجرد إيقاف نظام إدارة المحرك، بحيث إذا قام اللص بكسر القفل الميكانيكي للبطارية المعطلة وتثبيت البطارية المسروقة في دراجة كهربائية أخرى، فسيتم تعطيل دعم المحرك، وستكون الدراجة الكهربائية بأكملها غير صالحة للاستخدام.

وأشارت إلى أنه لتفعيل الوظيفة الجديدة في الحياة اليومية، تتوافر مفاتيح رقمية مختلفة، فإضافة إلى الهاتف الذكي مع تطبيق «Flow»، يمكن أيضاً استخدام شاشات «Kiox 300» أو «Kiox 500» كمفاتيح رقمية.

وتحمي التقنية الجديدة أيضاً بطاريات موسع النطاق الإضافية المثبتة بالدراجة.