«الإمارات العالمية للألمنيوم» تستقطب 113 إماراتية خلال 2024

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، عن استقطاب 113 مواطنة إماراتية خلال عام 2024، ما يمثل أكثر من نصف عدد المواطنين الإماراتيين الذين تم توظيفهم خلال العام والذين بلغ إجمالي عددهم 220 موظفاً.

وأفادت الشركة في بيان لها، بأنها تهدف إلى زيادة نسبة النساء في المناصب الإشرافية إلى 25% خلال نهاية العام 202، ونسبة النساء في جميع مناصب الشركة إلى 15% بحلول العام 2026، كاشفة أن نسبة النساء في المناصب الإشرافية حالياً تبلغ 23.3%، وفي جميع المناصب 9.6%.

وكشفت «الإمارات العالمية للألمنيوم» أن معدل التوطين لديها بلغ 44.3% في نهاية عام 2024، مشيرة إلى أنه أحد أعلى معدلات التوطين مقارنةً بأي شركة صناعية كُبرى، نظراً لعدد الوظائف التشغيلية.

وذكرت أنها تهدف إلى توظيف نحو 600 مواطن ومواطنة من أجل زيادة معدلات التوطين، لتصل إلى 50% بحلول نهاية عام 2027.

وبحسب الشركة، ففي عام 2024، انضم 144 موظفاً جديداً، منهم 65 امرأة، إلى برامج التدريب الوطنية التي تنظمها «الإمارات العالمية للألمنيوم» لإعداد خريجي المدارس الثانوية من أجل تولي المناصب الفنية والإدارية في للشركة.

وذكرت أن غالبية خريجي الجامعات الذين شاركوا في برنامج تدريب الخريجين طويل المدى الذي نظمته «الإمارات العالمية للألمنيوم» في عام 2024 كانت من فئة النساء، في ما يخضع الخريجون لدورات تدريبية على مدار 18 أو 24 شهراً، من أجل إعدادهم لتولي المناصب الإشرافية أو العمليات الصناعية في الشركة.

وبحسب الشركة، يشمل البرنامج التدريبي العمل في الوظائف التشغيلية في الخطوط الأمامية التي سيشرف عليها المتدربون بعد نهاية البرنامج.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبد الناصر بن كلبان: «نفتخر بانضمام أكثر من 71% من الموظفين الإماراتيين لعام 2024 في المناصب التشغيلية لدى الشركة، ما يؤكد التزامنا الراسخ نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مشروع 300 مليار».

وأضاف: «تعكس أهدافنا الطموحة دور (الإمارات العالمية للألمنيوم) الرائد في تطوير المواهب الوطنية والابتكار في القطاع الصناعي من أجل تعزيز مساهمتنا في تنمية الاقتصاد الوطني. ونتطلع الآن للوصول إلى معدل التوطين 50% في عام 2027».

وأكدت «الإمارات العالمية للألمنيوم» أنها شاركت في 14 حملة توظيف خلال العام 2024، بما في ذلك المعارض الكبرى، وحملات التوظيف الخاصة بالشركة، مثل الحملات التي أقيمت في جميع أنحاء دولة الإمارات، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التمكين الحكومي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة، ودائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة.

ولفتت «الإمارات العالمية للألمنيوم» إلى أن فريقها يضم أكثر من 1300 مواطن ومواطنة وتقل أعمار أكثر من نصفهم عن 35 سنة.

«الإمارات العالمية للألمنيوم» وظفت 220 مواطناً ومواطنة خلال العام 2024.

الشركة تهدف إلى توظيف نحو 600 مواطن ومواطنة لزيادة معدلات التوطين إلى 50% بحلول نهاية 2027.