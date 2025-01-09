100 معرض ومؤتمر في «دبي التجاري العالمي» خلال النصف الأول 2025

كشف مركز دبي التجاري العالمي، أمس، عن مجموعة من الفعاليات خلال النصف الأول من عام 2025، تتضمن أكثر من 100 فعالية ومعرض ومؤتمر ضمن القطاعات الرئيسة سريعة النمو: مثل الرعاية الصحية، والأدوية، والأغذية والمشروبات، والأمن، والسياحة والتمويل.

وأوضح المركز، في بيان،أن أجندة الفعاليات تشمل عدداً من الفعاليات التجارية والاستهلاكية الرائدة على مستوى العالم، منها، مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات)، الذي انطلق أول من أمس ويختتم فعالياته اليوم، إضافة إلى المعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة «إنترسيك» الذي سيتم تنظيمه من 14 إلى 16 يناير، فضلاً عن معرض «آي إف إكس» الفعالية الأولى على مستوى العالم في مجال التداول عبر الإنترنت، من 15 إلى 16 يناير الجاري.

ومن الفعاليات أيضاً: معرض ومؤتمر الصحة العربي في 27 يناير الجاري ويستمر أربعة أيام، بحضور أكثر من 3000 مشارك من أكثر من 70 دولة.

بدوره، يشهد الشهر المقبل عودة معرض «عالم القهوة دبي» في دورته الرابعة، من 10 إلى 12 فبراير، فضلاً عن معرض الخليج للأغذية «غلفود»، من 17 إلى 22 فبراير، بمشاركة 5000 شركة تعرض أكثر من 100 ألف منتج مرتبط بالأغذية والمشروبات وخدمات المطاعم.

وفي 17 مارس ينطلق «معرض دبي الدولي للخيل»، ويستمر حتى 19 من الشهر نفسه، فيما يستضيف المركز معرض «فنون العالم دبي»، الذي يُقام على مدار أربعة أيام من 17 إلى 20 أبريل.

ويعود معرض «سوق السفر العربي» في الفترة من 28 أبريل إلى الثاني من مايو 2025، لتعزيز مكانته على مستوى المنطقة في قطاع السفر الداخلي والخارجي.

كما يشهد مايو 2025 المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية (كابسات)، من 13 إلى 15 مايو، فضلاً عن القمة الشرطية العالمية التي سيتم تنظيمها في الفترة نفسها، في وقت سيتم تنظيم معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات (جيسيك) من 16 إلى 18 مايو 2025، في حين سيقام مؤتمر «سيملس الشرق الأوسط 2025» من 20 إلى 22 مايو.

وفي ختام النصف الأول، سيشهد يونيو 2025 مجموعة متنوعة من الفعاليات، تتضمن معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية من 24 إلى 25 يونيو.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر عبدالكريم جلفار: «يواصل المركز في عام 2025، دعم الابتكار والتميز، مع التركيز القوي على الارتقاء بمعايير قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض».

وأضاف: «تسلط فعاليات النصف الأول من عام 2025، الضوء على القطاعات المزدهرة والناشئة في بيئة الأعمال العالمية، وستعمل أجندة فعالياتنا على دفع النمو الاقتصادي في دبي، وتعزيز الأعمال والتجارة، حيث تتضمن عدداً من المعارض الجديدة، إضافة إلى فعاليات كبرى رائدة مثل معرض ومؤتمر الصحة العربي، ومعرض الخليج للأغذية (غلفود)، وسوق السفر العربي».

وتابع جلفار: «انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، نلتزم تعزيز مكانة دبي كمركز أعمال عالمي رائد، والسعي لتحقيق هدفنا الطموح المتمثل في رفع عدد فعالياتنا بواقع ضعفين، ورفع إسهام المركز في اقتصاد دبي بواقع ثلاث مرات بحلول عام 2033».