3.78 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أول يومين من تعاملات العام الجديد

سجلت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 3.784 مليار درهم في تعاملات الخميس والجمعة من الأسبوع الجاري وهم أول يومين من تعاملات بالعام الجديد 2025، والتي تضمنت مبيعات بقيمة 2.5 مليار درهم بعد تنفيذ 542 صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات دائرة أراضي دبي، أن أعلى المناطق من حيث المبيعات العقارية في نهاية تعاملات أول يومين من العام الجديد 2025 جاءت منطقة وداي الصفا 5 بقيمة 56.31 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 29 صفقة، ثم منطقة برج خليفة بنحو 54.409 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 17 صفقة، ثم منطقة الخليج التجاري بنحو 38.086 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 14 صفقة.

وبلغت قيمة الرهونات العقارية خلال ذات الفترة من العام الجديد أيضا فقد بلغت 1.1 مليار درهم من خلال 206 إجراءً. أما قيمة الهبات العقارية في تلك الفترة أيضا فقد بلغت 183.73 مليون درهم من خلال 35 إجراءً.

وبذلك يستمر قطاع العقارات بدبي في تسجيل طفرات غير مسبوقة وسط تزايد الطلب على مختلف أنواع العقارات السكنية والتجارية، ما يؤكد تنامي جاذبية إمارة دبي المتواصلة كوجهة استثمارية عالمية، وأهمية القطاع كركيزة اقتصادية قوية تدعم التطور والنمو المستدام.