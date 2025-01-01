«دبي المالي» الأفضل خليجياً في 2024

أظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، تحقيق السوق أفضل أداء على مستوى بورصات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الـ12 شهراً في عام 2024، مدعوماً بإفصاحات الشركات المدرجة عن نتائج أعمال فصلية قوية، إضافة إلى الطروحات الأولية التي جذبت مستثمرين عالميين.

وبحسب الرصد، صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 27.07%، ما يعادل 1098.87 نقطة خلال فترة الرصد، ليقفز من مستوى 4059.8 نقطة في نهاية ديسمبر 2023، وصولاً إلى مستوى 5158.67 نقطة في نهاية جلسة أمس، آخر جلسات العام، ليواصل بذلك التحليق بأعلى مستوى منذ أكتوبر 2014، أي خلال أكثر من 10 سنوات تقريباً، وبذلك تصدّر مؤشر «دبي المالي» مؤشرات أسواق المال الخليجية، التي شهدت تبايناً في الأداء السنوي خلال 2024.

كما أظهر الرصد أن رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي، ارتفع بنحو 219.4 مليار درهم من مستوى 687.5 مليار درهم في نهاية تداولات ديسمبر 2023، إلى 906.9 مليارات درهم بنهاية جلسة آخر جلسات ديسمبر 2024.

وقال كبير استراتيجي الأسواق في «VT markets»، نايل الجوابرة، إن سوق دبي المالي استطاع حصد مكاسب قياسية مليارية جديدة على المستوى السنوي في ظل نجاحه في جذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف النتائج المالية القوية للشركات القيادية والتوقعات بتحقيق مزيد من النمو، أسهمت في تعزيز مكانة سوق دبي خليجياً منذ بداية العام.

من جهته، قال المستشار المالي محمود عطا، إن هناك عوامل عدة جعلت سوق دبي يتصدر المكاسب في المنطقة خلال عام 2024، أبرزها النشاط اللافت للقطاعات غير النفطية كالعقار والخدمات، إضافة إلى وصول العائد على الاستثمار بالسوق لنسبة عالية تتجاوز 7%.