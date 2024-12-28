إنجاز المرحلة الأولى من «النبض الشاطئ» في «دبي الجنوب»

أعلنت شركة دبي الجنوب للعقارات إنجاز المرحلة الأولى من مشروع «النبض الشاطئ»، المجمع السكني الفاخر في المنطقة السكنية بدبي الجنوب.

وأوضحت الشركة في بيان، أن هذه المرحلة تشمل 251 وحدة سكنية، تتوزع بين فلل من ثلاث وأربع غرف نوم، إضافة إلى فلل على الواجهة البحرية مكونة من خمس غرف نوم، مشيرة إلى أنه من المتوقع بدء تسليم الوحدات قريباً، فيما من المقرر استكمال بقية مراحل المشروع في الربع الأول من عام 2025، وفقاً للجدول الزمني المحدّد.

ويضم المشروع 788 وحدة سكنية تتألف من فلل و«تاون هاوس» مكونة من ثلاث وأربع وخمس غرف نوم. وتشتمل كل فيلا على غرفة نوم رئيسة، وغرفة خادمة، ومطبخ مغلق مجهز بالكامل، وحديقة خاصة ومواقف سيارات مغطاة، وغرف واسعة للمعيشة ومكتب.

وقال المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات، نبيل الكندي: «يعكس هذا المشروع رؤيتنا في بناء مجتمعات سكنية نابضة بالحياة، تقدم تجارب سكنية فريدة من نوعها، مع مزيج من التصميم العصري والمرافق الفاخرة، والاتصال السلس».