عقاريون: 2025 عام مزدهر لعقارات دبي بـ «أرقام تفوق التوقعات»         

قال عقاريون إن توقعات المبيعات العقارية في دبي للعام المقبل 2025 تبدو واعدة ومتفائلة للغاية، وستتجاوز المستويات القياسية المسجلة في عام 2024.

واستعرضوا لـ«الإمارات اليوم» مجموعة عوامل تشير إلى عام مزدهر للعقارات في 2025، مع احتمالية تسجيل أرقام قياسية جديدة تفوق التوقعات، ومنها الاستقرار السياسي، والنشاط الاقتصادي في القطاعات المختلفة، فضلاً عن المبادرات الحكومية مثل: التأشيرات الذهبية، والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين الأجانب، ومشروعات البنية التحتية المتطورة، مثل: «قطار الاتحاد» و«مترو دبي»، إضافة إلى التعاون مع العلامات التجارية العالمية لتطوير مشروعات فاخرة، ما يُضيف قيمة للسوق العقارية.

وأكدوا أن الطلب على العقارات في دبي عالمي ولا يقتصر على الطلب المحلي، مشيرين إلى أن دبي تبقى المنطقة الأكثر جذباً للمستثمرين العالميين، سواء للإقامة أو العمل، لاسيما مع التركيز على المشروعات المستدامة والعقارات الذكية التي تلبي احتياجات السوق المستقبلية، وتراجع أسعار الفائدة.

توقعات إيجابية

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة «شركة الوليد الاستثمارية»، محمد المطوع: «تُعدّ توقعات السوق العقارية في دبي للعام المقبل 2025 إيجابية جداً، وسط حالة من الاستقرار والتفاؤل، مع تراجع أسعار الفائدة».

وأضاف المطوع: «حقق عام 2024 أرقاماً قياسية في مبيعات السوق العقارية بدبي، وأتوقع المحافظة على الأرقام التي وصلنا إليها خلاله».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية: «توقعات العام المقبل فيما يخص مبيعات القطاع العقاري جيدة ومتفائلة، ويرجع ذلك إلى عوامل عدة، منها: (استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033)، و(أجندة دبي الاقتصادية D33)، و(خطة دبي الحضرية 2040)، فضلاً عن الميزانيات الضخمة الموضوعة، سواء كانت ميزانيات مالية لتطوير اقتصاد الدولة، أو البنية التحتية».

وتوقع الوادية أن يشهد عام 2025 استمرار وتيرة الطلب العالي على سوق دبي العقارية، وتفضيل العيش والعمل في الإمارة، لافتاً إلى أن هذا يُعدّ جزءاً من الخطة الحضرية للوصول بعدد السكان إلى 5.8 ملايين نسمة.

وتابع: «في الوقت نفسه، تسير حكومة دبي في خططها لزيادة المعاملات العقارية إلى تريليون درهم، ورفع نسبة تملك المنازل السكنية لتصل إلى 33% من سكان الإمارة، وهذا يتماشى مع رؤيتها الطموحة»، مؤكداً أن الإمارات تضع دائماً خططاً مبنية على دراسات لتحقيق الرؤى الاقتصادية.

طلب عالمي

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لـ«شركة ملاك العقارية»، طارق رمضان، إلى أن الطلب على العقارات في دبي عالمي، ولا يقتصر على الطلب المحلي، فضلاً عن أنه في ارتفاع دائم.

وأضاف: «يتأثر الطلب عادة بالأحداث الإقليمية والعالمية، ومع ذلك، تبقى دبي المنطقة الأكثر جذباً للمستثمرين العالميين، سواء للإقامة أو العمل».

وتوقع رمضان أن يستمر تحطيم الأرقام القياسية من ناحية عدد المبيعات وقيمتها، ولكن بنمو أقل مقارنة بعام 2024. وقال: «ستراوح الزيادة المتوقعة بين 5% و10% مقارنة بنحو 20% في الفترة بين عامي 2023 و2024، نظراً للطلب الكبير خلال عام 2024».

وتابع: «على الرغم من التوقعات بحالة الهدوء في الاستثمارات على المستوى العالمي، فإن دبي لاتزال جاذبة للاستثمار بقوانينها المبتكرة مثل الإقامة الذهبية، ورؤية دبي وأجندتها، لجعل المدينة الأكثر جذباً وسعادة في العالم، والأفضل للعيش، فكل هذه المبادرات ستستمر في جذب مزيد من المستثمرين، وبالتالي نتوقع استمرار الطلب وتصاعده».

مستوى جديد

في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة «شركة أون بلان العقارية»، أحمد الدولة: «من المتوقع أن تتجاوز مبيعات السوق العقارية في دبي خلال عام 2025، حاجز العام السابق عليه، فضلاً عن تسجيل مستوى قياسي جديد، مدعومة بالاعتمادات والخطط الخاصة بخط (مترو دبي)، والجذب السياحي الكبير، وسياسات الإقامات الذهبية، والتسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمتخصصة في القطاعات الاقتصادية الجديدة، فضلاً عن الرؤية الخاصة بمطار آل مكتوم الدولي، ومركز دبي للمعارض».

وأشار الدولة إلى إطلاق مبادرات لرفع قيمة التداولات العقارية إلى تريليون درهم، فضلاً عن الزيادة في عدد السكان، وفقاً للخطة الحضرية.

وتابع: «تسهل دبي العديد من الإجراءات، سواء الإقامة الذهبية والحوافز المقدمة لفتح الشركات، وبناء المشروعات العقارية، فضلاً عن توسعة مرافق البنية التحتية، والتوجه الحكومي لزيادة الاستثمارات الأجنبية بالدولة».

عام واعد

إلى ذلك، قالت الخبيرة العقارية أسماء موافقي: «تبدو توقعات مبيعات العقارات لعام 2025 واعدة، مع إمكانية تجاوز الأرقام القياسية لعام 2024، التي جاوزت نصف تريليون درهم».

وأضافت: «هناك عوامل متعددة تدعم هذه التوقعات، منها استمرار الطلب المرتفع على العقارات السكنية والاستثمارية، نتيجة النمو السكاني، وزيادة استقطاب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم».

وذكرت موافقي أن المبادرات الحكومية مثل التأشيرات الذهبية والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين الأجانب، تعزز من جاذبية السوق العقارية، إضافة إلى المشروعات العملاقة والبنية التحتية المتطورة مثل «قطار الاتحاد» و«مترو دبي».

وأكدت موافقي أن التعاون مع العلامات التجارية العالمية لتطوير مشروعات فاخرة يُضيف قيمة إضافية للسوق، ما يجذب شريحة جديدة من المستثمرين الباحثين عن الجودة والتميّز، فضلاً عن الاستقرار السياسي والاقتصادي في دولة الإمارات، الذي يعزز بدوره من ثقة المستثمرين، إلى جانب زيادة التركيز على المشروعات المستدامة والعقارات الذكية التي تلبي احتياجات السوق المستقبلية.

وتابعت موافقي: «كل هذه العوامل تشير إلى عام مزدهر للعقارات في 2025، مع احتمالية تسجيل أرقام قياسية جديدة تفوق التوقعات».

508.6 مليارات درهم مبيعات

تخطت مبيعات السوق العقارية في دبي، منذ بداية عام 2024 وحتى الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري، حاجز نصف التريليون درهم (508.6 مليارات درهم)، ووفقاً لبيانات منصة «دبي ريست»، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد جاوزت قيمة التصرفات الإجمالية لعقارات دبي، منذ بداية العام الجاري وحتى الأسبوع الثالث من ديسمبر، نحو 732 مليار درهم.

تصرفات عقارات دبي تسجل 2.38 مليار درهم

سجلت التصرفات العقارية بدبي - في نهاية تعاملات أمس، ثالث تعاملات الأسبوع الجاري - أكثر من 2.38 مليار درهم، تضمنت مبيعات بقيمة جاوزت 1.7 مليار درهم بعد تنفيذ 632 صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى مؤشرات منصة «دبي ريست» الرقمية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تصدّر «الخليج التجاري»، المناطق من حيث المبيعات العقارية بقيمة 112.4 مليون درهم، نتجت عن تنفيذ 54 صفقة، تليها منطقة «مدينة المطار» بنحو 44.53 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 32 صفقة، ثم منطقة «مرسى دبي» بنحو 40.65 مليون درهم نتجت عن تنفيذ ست صفقات.

وبحسب البيانات، فإن إجمالي قيمة الرهن العقاري، أمس، جاوز 403.31 ملايين درهم، بعد تنفيذ 98 إجراء، فيما بلغ إجمالي قيمة الهبات العقارية نحو 279.19 مليون درهم بعد تنفيذ 132 معاملة.

وكان سوق العقارات في دبي بلغ ذروته في نهاية أكتوبر الماضي 2024، مسجلاً أكثر من 20 ألف معاملة بإجمالي قيمة بلغ 60.5 مليار درهم (16.47 مليار دولار).