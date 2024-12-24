«الأحواض الجافة» تدشّن «توسعة جديدة» بأكبر رصيف للتحميل والتفريغ في المنطقة

افتتحت شركة الأحواض الجافة العالمية، رسمياً، توسعة «الساحة الجنوبية»، وهي منشأة حديثة تبلغ مساحتها 75 ألف متر مربع، بكُلفة بلغت ملايين الدولارات، تمّ تصميمها لتعزيز قدرات التصنيع وتعزيز ريادة الشركة في مجال مشروعات الأعمال الهندسية وبناء الهياكل البحرية المعقّدة والمتعلقة بطاقة الرياح على مستوى العالم، وتتميّز بأكبر رصيف للتحميل والتفريغ في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأفادت الشركة، في بيان، أمس، أن هذه التوسعة تسهم بزيادة قدرة التصنيع بنسبة 40% ورفع الطاقة الاستيعابية للساحة الجنوبية بنسبة 25%، بما يُمكن «الأحواض الجافة العالمية» من التعامل مع مشاريع ضخمة عدة في وقت واحد.

وبحسب البيان، تتميّز الساحة الجنوبية الجديدة بأكبر رصيف للتحميل والتفريغ في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو مجهّز للتعامل مع هياكل يصل وزنها إلى 37 ألف طن، لتسهم هذه البنية التحتية المتقدمة في تمكين شركة الأحواض الجافة العالمية من تلبية الطلب المتزايد على مشاريع تحوّل الطاقة، وتقديم حلول بحرية مبتكرة حول العالم.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليم: «تؤكد توسعة الساحة الجنوبية التزام شركة الأحواض الجافة العالمية بالابتكار والنموّ المستدام، ومع ارتفاع الطلب على حلول الطاقة المتطوّرة عالمياً، ستمكننا هذه المنشأة من تعزيز ريادتنا في مجال البنية التحتية للطاقة المتجدّدة، ووضع معايير جديدة للتميّز التشغيلي، حيث تهدف الشركة من خلال هذه التوسعة إلى الإسهام في تمكين مستقبل الصناعات البحرية والساحلية».

وأضاف أنه تم تجهيز «الساحة الجنوبية» بتقنيات متقدمة تشمل آلات القطع «الروبوتية»، وأنظمة التحكّم العددي الآلي بالحاسوب، وآلات الدرفلة الثقيلة، ما يُحسّن من دقة التصنيع وكفاءته.

وتستوعب هذه المنشأة نحو 3000 عامل يومياً، وهي مصممّة لإنجاز مشروعات صناعية معقدة تشمل: تحويل سفن تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة، وبناء أسطح المنصات البحرية، وإنشاء منصات تحويل التيار المتناوب أو المستمر عالي الجهد لأسواق طاقة الرياح البحرية.

كما يتوقع أيضاً إدخال رافعة عائمة بقدرة 5000 طن إلى الخدمة بحلول عام 2026، ما يعزز قدرة «الساحة الجنوبية» على التعامل مع المشروعات الضخمة والمعقدة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية، الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش: «تمثّل توسعة (الساحة الجنوبية) نقلة نوعية لشركة الأحواض الجافة العالمية، حيث تعزز قدرتنا على تنفيذ مشاريع عدة عالمية معقدة في وقت واحد، مع التركيز على الخدمات اللوجستية الأكثر ذكاء، إلى جانب التنفيذ الفعّال، ومراعاة المعايير العالية للصحة والسلامة والأمن والبيئة».