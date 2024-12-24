«إينوك» تطوّر أول محطة خدمة في «أبراج بحيرات جميرا»

وقّعت مجموعة «إينوك»، اتفاقية مع مركز دبي للسلع المتعددة، لتطوير أول محطة خدمة في منطقة أبراج بحيرات جميرا.

وذكرت «إينوك»، في بيان، أنه تم توقيع الاتفاقية في مركز دبي للسلع المتعددة، بحضور الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي للمركز، أحمد بن سليم، والمدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة «إينوك»، زيد القفيدي.

وتمتد المحطة الجديدة على مساحة إجمالية تبلغ 50 ألفاً و187 قدماً مربعة، بمساحة مبنية تبلغ 5920 قدماً مربعة.

وستضم المحطة خدمات التزود بالوقود التقليدية، ومتجراً لطلبات التسوّق من السيارة، ومجموعة من المرافق المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات منطقتي أبراج بحيرات جميرا و«أبتاون دبي». وقال أحمد بن سليم: «يمثّل افتتاح أول محطة خدمة في أبراج بحيرات جميرا، خطوة كبيرة في جهودنا المستمرة لتعزيز جودة الحياة داخل مجتمعاتنا»، مشيراً إلى أن المحطة جهزت بتقنيات مستدامة وخيارات وقود شاملة ومجموعة متنوعة من المرافق، وهي مصممة لخدمة منطقة أبراج بحيرات جميرا، و«أبتاون دبي»، والمناطق المحيطة بسهولة وكفاءة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «تمثّل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في جهودنا لتعزيز حضور (إينوك) عبر المواقع الرئيسة في دبي، وفي التزامنا دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي في دولة الإمارات، من خلال تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية».

وأضاف: «من خلال تعاوننا مع مركز دبي للسلع المتعددة، نسهم في التنمية المستدامة للمجتمع في أبراج بحيرات جميرا ومنطقة (أبتاون دبي) الجديدة والمناطق المحيطة بها».