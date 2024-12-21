«العربية للطيران» تحتفي بتسيير أولى رحلاتها المباشرة إلى فيينا

أعلنت «العربية للطيران»، أمس، تسيير أولى رحلاتها المباشرة بين الشارقة وفيينا. وتم الاحتفاء بهذه المناسبة من خلال تنظيم فعالية في مطار الشارقة الدولي ومطار فيينا الدولي، في خطوة تؤكد التزام «العربية للطيران» بتوسيع شبكة وجهاتها ورحلاتها التي تربط بين دولة الإمارات والنمسا.

وانطلقت الرحلة الأولى، وعلى متنها نخبة من كبار الشخصيات، بما في ذلك سفير جمهورية النمسا لدى دولة الإمارات، الدكتور إيتين بيرشتولد، وممثلون عن «العربية للطيران».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل العلي: «يعكس إطلاق رحلاتنا الجديدة إلى فيينا التزام (العربية للطيران) الراسخ بتوسيع شبكة وجهاتها، وتزويد المسافرين بمزيد من فرص السفر لاستكشاف وجهات جديدة ومميزة».