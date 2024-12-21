شراكة بين دبي الرقمية و«دبي للمستقبل» لتعزيز مهارات الكفاءات الوطنية

وقعت دبي الرقمية، أمس، اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية مع مؤسسة دبي للمستقبل، انطلاقاً من الأهداف المشتركة للطرفين في العمل على بناء الكفاءات الوطنية التي تستشرف المستقبل، بمفاهيمه وتقنياته ومهاراته وأدواته.

وتنص الاتفاقية التي وقعها عن دبي الرقمية المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في دبي الرقمية، طارق الجناحي، وعن مؤسسة دبي للمستقبل، المدير التنفيذي لقطاع تصميم ومسرّعات المستقبل، سعيد الفلاسي، على بناء شراكة استراتيجية بين الجهتين، لتعزيز اكتساب مهارات المستقبل.

وتدعم الاتفاقية بشكل كبير الموظفين الشباب الذين يلتحقون ببرنامج رواد الرقمنة، وهو برنامج يهدف إلى إعداد قادة المستقبل من الخريجين الجدد من خلال تدريب مدته عام كامل، يقوم على بناء المهارات الفنية والسلوكية، مع التركيز على النظرة المستقبلية في التعامل مع التطورات والمتغيرات، واستخدام أحدث التقنيات وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وغيره من التقنيات ذات الصلة، ضمن ما يُعرف بعصر الثورة الصناعية الرابعة.

ورحب طارق الجناحي بالخطوة قائلاً: «تأتي هذه الاتفاقية انسجاماً مع توجهات دبي الرقمية في تعزيز كفاءاتها الرقمية، والاستثمار في مواهبها المعنية بتمكين مسيرة التحول الرقمي الرائدة في الإمارة، وتزويدهم بمصادر تدريب متقدمة ومتنوعة لهذا الغرض».