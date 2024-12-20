«دناتا» تقدم خدمات التموين على طائرات الخطوط التركية في أستراليا

أبرمت شركة «دناتا» اتفاقية شراكة مع الخطوط الجوية التركية، أصبحت بموجبها الشريك الحصري لخدمات التموين على متن طائرات الخطوط التركية في أستراليا.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن «دناتا للتموين والتجزئة»، ستقدم بموجب هذه الشراكة، خدمات التموين عالية الجودة للخطوط التركية في مطار سيدني، حيث سيتولى فريق «دناتا» تقديم أكثر من 125 ألف وجبة عالمية المستوى لنحو 60 ألف راكب على أكثر من 200 رحلة سنوية للخطوط الجوية التركية من سيدني، ما يسهم في تعزيز تجربة مسافري الناقلة.

ويوسّع العقد الجديد علاقة الشراكة القائمة بين «دناتا» والخطوط التركية في منطقة آسيا الباسفيكي، حيث تقدم «دناتا» بالفعل خدمات التموين للناقلة في ملبورن وسنغافورة، ما سيرفع إجمالي الوجبات التي توفرها «دناتا لخدمات التموين والتجزئة» للناقلة التركية في المطارات الثلاثة إلى 710 آلاف وجبة عبر 1250 رحلة سنوياً.

وقال الرئيس التنفيذي الإقليمي لـ«دناتا لخدمات التموين والتجزئة» في منطقة آسيا الباسفيكي، هيرانجان ألويسيوس: «يسعدنا أن نصبح مزود خدمات التموين الحصري للخطوط الجوية التركية في أستراليا وسنغافورة، وهو ما يؤكد جودة منتجاتنا وخدماتنا ومهارات فرق كبار الطهاة لدينا وخبراتهم النوعية التي تتيح لهم إبداع وجبات متميزة تسهم في تعزيز تجربة المسافرين في الأجواء».

وإلى جانب الخطوط الجوية التركية، تقدم «دناتا» خدمات التموين والتجزئة في أستراليا وسنغافورة لأكثر من 40 شركة طيران في 11 مطاراً، حيث يقوم فريق يضم 4500 شخص بإعداد وتقديم 70 مليون وجبة، تتمتع بأرفع مستويات الجودة والسلامة، وتوفر تجربة طعام متميزة لركاب أكثر من 250 ألف رحلة سنوياً تسيّرها هذه الناقلات من البلدين.