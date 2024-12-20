«دي بي ورلد»: منح تمويلات بـ 2.57 مليار درهم للشركات الصغيرة

قدّمت منصة التمويل التجاري، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، تمويلات تجارية تصل قيمتها إلى أكثر من 700 مليون دولار (نحو 2.57 مليار درهم)، منذ أن بدأت المنصة نشاطها في الربع الأخير من عام 2022 وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وأظهرت وثيقة صادرة عن المجموعة، خلال ديسمبر الجاري، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن لدى المنصة القدرة على توفير تمويلات تجارية بقيمة تزيد على مليار دولار (نحو 3.67 مليارات درهم)، سنوياً بعد أن شهدت توسعاً ملحوظاً في أنشطة التمويل للشركات خلال الفترة الأخيرة.

وارتفع حجم التمويل بنحو 100 مليون دولار (367 مليون درهم) بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، إذ وصل المبلغ إلى 600 مليون دولار (2.2 مليار درهم) بنهاية الربع الثاني من عام 2024.

وتُعد المنصة واحدة من الحلول المتميزة التي تقدمها المجموعة للمتعاملين حالياً، والتي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على تمويلات تجارية، لدعم نموّها بهدف تعزيز تدفق التجارة الدولية.

واعتماداً على خبرتها الطويلة خلال مسيرة تحولها إلى مزوّد شامل بالحلول اللوجستية الذكية، أدركت موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» التحديات المستمرة التي تواجهها الشركات في الوصول إلى حلول التمويل التجاري اللازمة لتمكينها من فرص التجارة العالمية. ولذلك، قامت بإطلاق منصّة التمويل التجاري من «دي بي ورلد» لمعالجة مشكلات نقص التمويلات التجارية، وربط الشركات مع المؤسسات المالية مباشرة، لتمكينها من الحصول على تسهيلات التمويل التجاري.

وتعتمد منصة التمويل التجاري من «دي بي ورلد» على التكنولوجيا المالية للجمع بين المستوردين والمصدرين وشركات الخدمات اللوجستية من مختلف أنحاء العالم، وبين المؤسسات المالية ومزوّدي حلول التمويل التجاري الآخرين.

ومنذ إطلاقها في يوليو 2021، دخلت المنصة في شراكة مع العديد من المؤسسات المالية، في وقت يساعد فيه التواصل المكثف لـ«دي بي ورلد» مع الشركات في العالم وإظهار بيانات حركة التجارة والتحكم في الشحنات، الممولين على التواصل مع الشركات، وتحديد المخاطر، وبناء الثقة، وتوفير الائتمان، بينما في المقابل، تحصل الشركات على خيارات تمويل ميسورة الكلفة ومبتكرة، لمساعدتها في تنمية أعمالها.

وكانت المنصة حصلت على ترخيص الإقراض في يونيو 2022، وتعمل على تقديم الائتمان من خلال حلول رأس المال التشغيلي قصيرة الأجل، مثل تحصيل وخصم الفواتير، وتحصيل وخصم الديون عكسياً، وتمويل الذمم التجارية الدائنة.

وإضافة إلى القدرات اللوجستية التي توفرها «موانئ دبي العالمية»، تقدم منصّة التمويل التجاري من «دي بي ورلد» حلولاً شاملة ومتكاملة لدعم التجارة، ما يوفر للشركات حلول تمويل تجاري منظمة ويساعدها على النمو.

كما يتيح الجمع بين الخدمات اللوجستية والتمويل التجاري للشركات حلاً اقتصادياً مخصصاً لنماذج أعمالها، فضلاً عن تمكين الشفافية والرؤية الشاملة للبضائع والمنتجات الأساسية. ووفقاً للموقع الشبكي لـ«دي بي ورلد»، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة غالباً ما تكون غير قادرة على الوصول إلى التمويل عندما تحتاج إليه، في حين أن المؤسسات المالية تعاني نقصاً في البيانات التجارة الدقيقة لتمكينها من اتخاذ قرارات وإقراض الشركات وفقاً لذلك.

وتوضح الشركة أن المال لا ينبغي أن يكون عائقاً أمام الشركات المشروعة التي ترغب في التوسع وترك بصمتها في التجارة العالمية، ولهذا السبب قامت بتطوير هذه المنصة، وذلك لخلق الوصول إلى رأس المال العامل بأسعار معقولة.

%50 من التجارة العالمية

تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 50% من التجارة العالمية، ومع ذلك فإن 10% فقط من الإقراض من النظام المالي الحالي يذهب إلى هذه الشركات، وعادةً بكلفة كبيرة، وهذا يعني أن الشركات التي تقود نصف التجارة العالمية لا يمكنها الوصول إلى التمويل الذي تحتاج إليه للاستيراد أو التصدير أو النمو.

وتنظر المؤسسات المالية تقليدياً إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة على أنها عالية المخاطر لأنها نادراً ما يكون لديها تاريخ ائتماني كبير، ولمساعدة المؤسسات المالية في تقييم الشركات، تقدم «دي بي ورلد» بيانات فريدة ورؤية وشفافية حول تحركات التجارة العالمية لمساعدتها على إجراء تقييمات أفضل للمخاطر وتحديد مدى جدوى الأعمال الجديدة بسرعة، وبالتالي تسريع العملية بأكملها للجميع.

. 367 مليون درهم ارتفاعاً في حجم التمويل خلال الربع الثالث من 2024.

. «المنصة» تمنح الشركات خيارات تمويل ميسورة الكلفة ومبتكرة، لمساعدتها على تنمية أعمالها.