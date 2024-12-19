صحف ومواقع عالمية تختار دبي في قائمة أفضل الوجهات خلال موسم الأعياد

اختارت صحف عالمية ومواقع شبكية متخصصة في السياحة والسفر، دبي في قائمة أفضل الوجهات خلال ديسمبر 2024، بالتزامن مع موسم الأعياد ومناسبة رأس السنة، لما توفره المدينة لزوارها من مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات تتيح قضاء عطلات لا تنسى مع عروض الألعاب النارية المبهرة.

وطرحت العديد من وكالات السفر العالمية، باقات سفر شاملة إلى دبي، تشمل تذاكر الطيران والإقامة الفندقية وخدمات التنقل، فضلاً عن تذاكر الدخول إلى المرافق الترفيهية ونقاط الجذب السياحي طوال شهري ديسمبر الجاري ويناير المقبل.

واختار موقع حجوزات السفر «كاياك»، دبي ضمن قائمتها لأفضل خمس وجهات في العالم، بالنسبة للراغبين في قضاء عطلة مثالية خلال ديسمبر، مشيرة إلى أن دبي وجهة شهيرة لقضاء عطلة عيد الميلاد، فهي مثالية خلال هذه الفترة من السنة للأنشطة الخارجية مثل رحلات السفاري في الصحراء والقيادة على الكثبان الرملية، مضيفة أن المدينة تستضيف أيضاً العديد من الأنشطة والفعاليات والعروض الاحتفالية، بما في ذلك مهرجان دبي للتسوق واحتفالات رأس السنة.

وأدرجت مجلة «كوندي ناست ترافيلر» دبي ضمن قائمتها لأفضل الوجهات. وقالت إن «دبي مدينة للفخامة، واحتفالات ليلة رأس السنة ليست استثناءً، إذ تشتهر الإمارة باستضافة أحد أكبر عروض الألعاب النارية في العالم على أطول مبنى في العالم، برج خليفة، فضلاً عن برج العرب، وغيرهما من المواقع الحيوية»، مشيرة إلى أن المدينة تتيح للسياح تجارب سياحية متنوعة في ظل الفعاليات التي تستضيفها الإمارة خلال ديسمبر.

من جهتها، ذكرت صحيفة «التليغراف»، أن ديسمبر هو شهر الاحتفالات في دبي، إذ تتألق المدينة في ليلة رأس السنة الجديدة بعرض الألعاب النارية الأكثر شهرة، مع تجمع الآلاف لمشاهدة هذا المشهد، كما تستضيف المتنزهات الترفيهية والشواطئ العديد من الأنشطة التي تلبي مختلف أذواق ومتطلبات السياح.

وأفادت الصحيفة بأن ديسمبر يتيح فرصة رائعة للسياح للتسوق خلال مناسبة عيد الميلاد، إذ يقام مهرجان دبي للتسوق من السادس من ديسمبر 2024 إلى 12 يناير 2025، مع صفقات رائعة للمبيعات نهاية العام، إضافة إلى سحوبات الجوائز وغيرها من الأنشطة الاحتفالية والترفيهية.

إلى ذلك، قالت شركة «لكشري ترافيل»، البريطانية المتخصصة في تنظيم الرحلات الفاخرة: «في هذا الشهر الساحر (ديسمبر)، تتألق دبي كوجهة آسرة وسط رمال الصحراء، إذ تجتذب هذه المدينة النابضة بالحياة ذات العجائب المعمارية والسحر الفاخر المسافرين من جميع أنحاء العالم».

وأضافت: «في ديسمبر تكشف دبي عن جاذبيتها الحقيقية، وتقدم مزيجاً مثالياً من الفخامة الحديثة والسحر الثقافي»، مشيرة إلى أنه مع درجات الحرارة المعتدلة والأيام المشمسة، يعد هذا الوقت المثالي لاستكشاف الأفق المذهل للمدينة.

واختارت صحيفة «ذا تايمز»، مدينة دبي في قائمة أفضل الوجهات خلال ديسمبر 2024، نظراً للعدد الكبير من الفعاليات والأنشطة التي تلبي مختلف أذواق السياح، لافتة إلى أن «دبي واحدة من أكثر المدن أناقة على هذا الكوكب، حيث تلتقي أمواج البحر الزرقاء الدافئة بالصحراء، التي تتيح للسياح الانطلاق في مغامرات صحراوية، فضلاً عن الغوص وممارسة الرياضات المائية، إلى جانب بعض أفضل ملاعب الغولف في العالم، فيما تقدم الفنادق الفاخرة أقصى درجات الرفاهية، بينما تكون مراكز التسوق الأكبر في العالم مملوءة بالبضائع والسلع».

وقال موقع «سكاي سكانر»، إن شهر ديسمبر يعد من أفضل الأوقات لزيارة مدينة دبي، مشيراً إلى أنه مع انخفاض درجات الحرارة، هناك الكثير من الأنشطة الاحتفالية بالتزامن مع موسم الأعياد.

وأضاف أن المدينة التي تستضيف مهرجان دبي للتسوق، تتيح فرصة للحصول على خصومات تصل حتى 90% خلال هذه الفترة على الملابس والهدايا والمزيد.

وتُوّجت دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع «تريب أدفايزر» أكبر منصة للسفر في العالم، وذلك للعام الثالث على التوالي، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها مدينة مثل هذا الإنجاز المهم.

14.96 مليون سائح دولي

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، التي أظهرت استقطاب الإمارة 14.96 مليون سائح دولي خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ13.9 مليون سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 8%.

دبي تُوّجت بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024.