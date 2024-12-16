فلاي دبي تفتتح صالة درجة الأعمال الجديدة في المبنى 2 بمطار دبي

كشفت فلاي دبي عن صالة درجة الأعمال ​الجديدة في المبنى 2 ​ بمطار دبي الدولي. وافتتح الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي، حمد عبيدالله، الصالة الجديدة لفلاي دبي بحضور نائب مدير الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء عبيد مهير بن سرور، ومساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء طلال الشنقيطي، ومساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالوكالة، اللواء علي عتيق بن لاحج، ونائب الرئيس التنفيذي في مطارات دبي، جمال الحاي، والرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، ماجد الجوكر، و عدد من كبار المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين.

وتبلغ مساحة صالة درجة الأعمال الجديدة التي 900 متر مربع وهي متاحة لمسافري فلاي دبي على درجة الأعمال. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للصالة أكثر من 200 مسافر، وتقع الصالة في موقع ملائم بعد بوابات الهجرة والأمن في منطقة المغادرين بالمبنى 2 بمطار دبي الدولي. وتقع بوابة الصعود لمسافري درجة الأعمال إلى الطائرة في صالة درجة الأعمال مما يمكن المسافرين استخدام حافلات درجة الأعمال المخصصة لرحلاتهم المحددة مباشرة من الصالة.

وقال حمد عبيد الله: " يتزامن افتتاح صالتنا الجديدة اليوم مع احتفالنا هذا العام بمرور 15 عاماً على انطلاق عملياتنا. تؤكد الصالة الجديدة التزام فلاي دبي بالتطور المستمر والاستثمار في تحسين تجربة العملاء سواء في الأجواء أو على الأرض. توفر الصالة الجديدة تجربة سفر ممتعة وسلسة لركاب درجة الأعمال من المبنى 2 بمطار دبي. نتوجه بجزيل الشكر للجهات المعنية كافة والشركاء الاستراتيجيين في المطار على دعمهم لتحقيق هذا الانجاز والترحيب رسمياً بالعملاء في الصالة الجديدة بتصميماتها المبتكرة".

وقال نائب الرئيس الأول لخدمات المطار والشحن في فلاي دبي، محمد حسن: "تعتبر الصالات عنصراً أساسياً لتجربة السفر السلسة والمريحة التي نهدف إلى تقديمها لعملائنا. توفر صالة فلاي دبي لدرجة الأعمال مزيداً من الراحة لركابنا الذين يبحثون عن تجربة سفر أكثر خصوصية، سواء كانوا يسافرون للعمل أو الترفيه. ونحن سعداء بالترحيب بمسافرينا في الوقت المناسب مع بدء موسم العطلات المزدحم".