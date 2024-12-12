«Hub71» تطلق باقة لدعم المستثمرين في الشركات الناشئة

أعلنت «Hub71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن إطلاق باقة لدعم المستثمرين في الشركات الناشئة، التي تعدّ مبادرة استراتيجية مصممة لتعزيز نمو شبكات الممولين، وتمكين المستثمرين فيها من تأسيس شركات استثمارية قانونية ضمن منظومة التكنولوجيا في أبوظبي.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الباقة تقدم حوافز مالية بقيمة 150 ألف درهم، تغطي التكاليف القانونية والتأسيسية للمستثمرين في الشركات الناشئة، كما توفر للمستثمرين في الشركات الناشئة مجموعة من المزايا التي تشجعهم على الاستثمار في شركات «Hub71» الناشئة خلال مراحل نموها المبكرة، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن الباقة خلال أسبوع أبوظبي المالي الذي يختتم أعماله اليوم.

وأوضح أن من المزايا التي توفرها الباقة، تزويد المستثمرين بمساحة مكتبية لمدة عامين، وتخفيض رسوم ترخيص وتأسيس الشركات ذات الأغراض الخاصة في سوق أبوظبي العالمي، والاستفادة من خدمات الدعم الإداري المركزية، بما في ذلك الخدمات القانونية وخدمات التدقيق.

ويمكن للمستثمرين في الشركات الناشئة اختيار الانضمام إلى شبكات المموِّلين الحالية أو تأسيس شبكات مخصّصة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي وما توفره من خدمات الدعم الاستراتيجي، مثل التوجيه الاستثماري، والتخطيط المالي، واستراتيجيات النموّ، واستشارات التشغيل.

وقال مدير تعظيم القيمة في «Hub71»، محمد البنعلي: «نلتزم بالعمل على تطوير منظومة استثمارية قوية ترسّخ مكانة أبوظبي الرائدة كمركز عالمي للابتكار». وأضاف: «عبر تسهيل تأسيس الشركات الاستثمارية، وتعزيز نموّ شبكات المستثمرين في الشركات الناشئة في أبوظبي، وتشجيع استثماراتها في مراحل النمو المبكرة، سنتمكن من إطلاق القدرات الكاملة لمنظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي».