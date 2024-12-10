معرض "أوتوميكانيكا دبي 2024" ينطلق اليوم في مركز دبي التجاري

انطلقت فعاليات معرض أوتوميكانيكا دبي 2024، اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، المعرض التجاري الدولي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لقطاع خدمات المركبات، بمشاركة مجموعة واسعة تضم أكثر من 244 عارضاً من الشركات المصنعة لقطع غيار ومعدات السيارات الكلاسيكية وتستمر الفعاليات إلى 12 ديسمبر.

ومع مشاركة 40% من العارضين المختصين بالسيارات الكلاسيكية من السوق المحلية و60% من السوق الدولية، يشهد أوتوميكانيكا دبي 2024 مشاركة مجموعة من أبرز شركات تصنيع أجزاء ومعدات السيارات الكلاسيكية من كلٍ من: الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا وإيطاليا وسويسرا واليابان والبرازيل وغيرها من البلدان الأخرى.

وبحسب شركة كريدنس للأبحاث، فإنه من المتوقع أن تصل قيمة سوق السيارات الكلاسيكية العالمية إلى 51.3 مليار دولار بحلول عام 2028، مقارنة بـ 31.1 مليار دولار في عام 2021. كما ينعكس ارتفاع شعبية قطاع السيارات الكلاسيكية أيضاً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يوجد عدد متزايد من مالكي السيارات الكلاسيكية.

وقال محمد كلداري، الرئيس المشارك لمجموعة كلداري: "حجم سوق قطع غيار السيارات المستعملة في المنطقة، بالإضافة إلى الحل الذي تقدمه BuyAnyAutoPart لتوريد قطع الغيار لإصلاح الحوادث غير المتعلقة بالوكالات، جعلها استثمارًا مثاليًا لنا في هذه المرحلة المبكرة".

وأضاف ان الشركة جمعت مبلغ 750,000 دولار أمريكي في جولة تمويل ما قبل التأسيس.

سيتم استخدام الأموال لتنفيذ العقود مع بعض من أكبر ورش السيارات متعددة العلامات التجارية في الإمارات، قبل التوسع لخدمة آلاف الورش الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد.