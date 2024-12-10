«طيران الإمارات» تتوقع مغادرة 88 ألف مسافر يومياً قبل «رأس السنة»

طالبت شركة «طيران الإمارات» عملاءها بالتخطيط لسفرهم خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث تشهد أعداد المغادرين خلال موسم الأعياد نمواً ملحوظاً عن العام الماضي، الذي شهد مغادرة أكثر من 75 ألف عميل من عملاء الناقلة، مطار دبي الدولي يومياً، لكن في عام 2024، تتصاعد هذه الأعداد إلى 89 ألف عميل في بعض الأيام، ما يمثل زيادة بنسبة 20% تقريباً.

وتتوقع «طيران الإمارات»، أن تصل حركة المسافرين إلى الذروة في الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر، وكذلك من 20 إلى 22 ديسمبر قبل عيد الميلاد، في حين من المتوقع أن يغادر أكثر من 88 ألف عميل يومياً، أيام 27 و28 و29 ديسمبر قبل ليلة رأس السنة الجديدة.

وأوصت «طيران الإمارات» عملاءها بالوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد الرحلة، ومتابعة موعد صعودهم إلى الطائرة، لضمان وصولهم إلى بوابة المغادرة في الوقت المحدد.

إلى ذلك، تعتزم «طيران الإمارات»، إطلاق رحلة ثالثة مباشرة بين دبي وملبورن اعتباراً من 30 مارس 2025، وسيتم تشغيل الخدمة الثالثة بطائرة الإمارات «بوينغ 777-300ER» المحدثة بتقسيم الأربع درجات والمجهزة بمنتجات الناقلة الحائزة جوائز عالمية في الدرجة السياحية الممتازة وأحدث جيل من مقاعد درجة الأعمال.

وتسيّر الناقلة حالياً رحلتين يومياً من دون توقف بين دبي وملبورن بطائرتين من طراز «الإيرباص A380» بتقسيم الأربع درجات، ورحلة يومية تربط دبي بملبورن عبر سنغافورة بطائرة «بوينغ 777-300ER».

وستتوقف عمليات «طيران الإمارات» بين سنغافورة وملبورن في 30 مارس 2025، وتعتزم الناقلة تشغيل الرحلة الثالثة المباشرة بين دبي وملبورن والرحلة الرابعة بين دبي وسنغافورة بأرقام رحلات جديدة، على أن يتم توفير ترتيبات سفر بديلة أو استرداد كامل المبلغ للعملاء المتأثرين الذين يحملون حجوزات على خط طيران الإمارات سنغافورة ملبورن.

واعتباراً من 30 مارس 2025، سيتم تشغيل طائرة «طيران الإمارات» الـ«بوينغ 777» بتقسيم الأربع درجات على الرحلات «ئي كيه 404» و«ئي كيه 405» بين دبي وملبورن.

ومع التشغيل المرتقب لطائرات الإمارات «البوينغ 777» ذات الدرجات الأربع من ملبورن وإليها، ستوفر الناقلة 3472 مقعداً أسبوعياً في الدرجة السياحية الممتازة في ملبورن وسيدني، ما يتيح لعدد أكبر من المسافرين تجربة أفضل المزايا ووسائل الراحة المتطورة.

وأعادت «طيران الإمارات» تشغيل رحلتها الثانية إلى بيرث اعتباراً من أول ديسمبر، حيث توفر الآن نحو 12 ألف مقعد أسبوعياً من المدينة وإليها.