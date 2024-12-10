افتتاح المركز الصيني - الإماراتي للتبادل التجاري

افتتح في مدينة إكسبو دبي، المركز الصيني - الإماراتي للتبادل الاقتصادي والتجاري. ويهدف المركز الجديد إلى تنمية العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والصين، وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والثقافة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمدينة إكسبو وبيئة الأعمال المبتكرة لتعزيز مبادرة الحزام والطريق الصينية، فضلاً عن تعزيز جاذبية المدينة كمركز تجاري مبتكر للشركات الصينية.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن افتتاح المركز يأتي بالتزامن مع مرور 40 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين.

وحضر الافتتاح الرسمي السفير الصيني لدى الإمارات، جانغ يمينغ، والقنصل العام للصين، أو بوكيان، وممثلون عن مدينة إكسبو دبي ومؤسسات صينية رائدة. وقال يمينغ، إن «الصين والإمارات شريكان موثوقان ملتزمان التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة، ونحن على استعداد للعمل جنباً إلى جنب لتعزيز صداقتنا وتعزيز التعاون».

من جهته، قال المدير التنفيذي في مدينة إكسبو دبي، نجيب العلي، إن «(مدينة إكسبو) تقع في قلب مستقبل دبي، وتبرز بسرعة كوجهة عالمية لجميع الذين يشاركوننا التزامنا بصنع مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً».

يشار إلى أن مركز التبادل التجاري الجديد، الذي يمتد على مساحة تزيد على 4000 متر مربع، يضم معرض «نسج حلم آلاف السنين»، من تنظيم مجموعة تجار الصين بالتعاون مع سينوترانس وجامعة نانجينغ للفنون.