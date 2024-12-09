طيران الإمارات تطلق رحلة مباشرة ثالثة بين ملبورن ودبي بطائرة البوينج 777 المحدثة

تعتزم طيران الإمارات إطلاق رحلة ثالثة مباشرة بين دبي وملبورن اعتباراً من 30 مارس 2025، وسوف يتم تشغيل الخدمة الثالثة بطائرة الإمارات البوينج 777-300ER المحدثة بنقسيم الأربع درجات والمجهزة بمنتجات الناقلة الحائزة جوائز عالمية في الدرجة السياحية الممتازة وأحدث جيل من مقاعد درجة الأعمال.

وتسيّر الناقلة حالياً رحلتين يومياً من دون توقف بين دبي وملبورن بطائرتين من طراز الإيرباص A380 بتقسيم الأربع درجات، ورحلة يومية تربط دبي بملبورن عبر سنغافورة بطائرة بوينج 777-300ER. وستتوقف عمليات طيران الإمارات بين سنغافورة وملبورن في 30 مارس 2025، وتعتزم الناقلة تشغيل الرحلة الثالثة المباشرة بين دبي وملبورن والرحلة الرابعة بين دبي وسنغافورة بأرقام رحلات جديدة، على أن يتم توفير ترتيبات سفر بديلة أو استرداد كامل المبلغ للعملاء المتأثرين الذين يحملون حجوزات على خط طيران الإمارات سنغافورة ملبورن.

واعتباراً من 30 مارس 2025، سيتم تشغيل طائرة طيران الإمارات البوينج 777 بتقسيم الأربع درجات على الرحلات "ئي كيه 404" و"ئي كيه 405" بين دبي وملبورن. وسوف تغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 404" من دبي الساعة 21:15، لتصل إلى ملبورن في الساعة 17:40 من اليوم التالي، وستغادر رحلة العودة "ئي كيه 405" ملبورن الساعة 23:55 لتصل إلى دبي في الساعة 07:00 من اليوم التالي. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي وملبورن).

كما تتيح الرحلة اليومية الثالثة من دون توقف للعملاء مزيداً من الخيارات ومواعيد الرحلات المريحة مع خيارات رحلات متابعة وسفر لا مثيل لها عبر دبي إلى 27 مدينة أوروبية تخدمها رحلات يومية متعددة بما في ذلك لندن وباريس وفرانكفورت.

وتضم طائرات الإمارات البوينج 777 المحدثة 8 أجنحة في الدرجة الأولى، و40 مقعداً في درجة الأعمال، و24 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، و256 مقعداً في الدرجة السياحية، الأمر الذي من شأنه دعم عمليات طيران الإمارات في فيكتوريا بالجيل الجديد من منتجات الناقلة. وقد حازت مقصورات الدرجة السياحية الممتازة في طيران الإمارات على جائزة "الأفضل في فئتها" ضمن جوائز "بيزنس ترافيلر" في آسيا والمحيط الهادئ لعام 2024. وتتميز المقاعد المصنوعة من الجلد الكريمي والمزودة بمساند رأس قابلة للتعديل في 6 اتجاهات بمساحة 38 بوصة وعرض 19.5 بوصة قابلة للإمالة 8 بوصات لمزيد من المساحة والتمدد والاسترخاء.

أما مقعد درجة الأعمال بعرض 20.7 بوصة فيمكن تحويله إلى سرير مستوٍ ويمكن إمالته حتى 78.6 بوصة، ويتيح تقسيم 1-2-1 الجديد للمقاعد لكل عميل إمكانية الوصول إلى الممر. كما سيتمكن العملاء أيضاً من الاستمتاع بميني بار خاص، وطاولة لتناول الطعام أو العمل، ومنافذ شحن متعددة للأجهزة الشخصية وشاشة شخصية عالية الوضوح قياس 23 بوصة، وهي واحدة من أكبر الشاشات في الأجواء. كما ستشتمل مقصورة درجة الأعمال على بار صغير يتيح للركاب تناول الوجبات الخفيفة والمرطبات بسرعة في منتصف الرحلة.

ومع التشغيل المرتقب لطائرات الإمارات البوينج 777 ذات الدرجات الأربع من وإلى ملبورن، ستوفر الناقلة 3472 مقعداً أسبوعياً في الدرجة السياحية الممتازة في ملبورن وسيدني، ما يتيح لعدد أكبر من المسافرين تجربة أفضل المزايا ووسائل الراحة المتطورة.

طيران الإمارات تستعيد السعة المقعدية إلى أستراليا قبل الجائحة

أعادت طيران الإمارات تشغيل رحلتها الثانية إلى بيرث اعتباراً من 1 ديسمبر (كانون الأول)، حيث توفر الآن نحو 12 ألف مقعداً أسبوعياً من المدينة وإليها، ما يوفر رحلات إضافية إلى نقاط شهيرة مثل لندن ودبلن وروما وإدنبرة، وستعزز خدمة بيرث الثانية الروابط التجارية بين غرب أستراليا والعالم أجمع.

تقلع رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 424" من دبي في الساعة 09:15، وتصل إلى بيرث في الساعة 00:10. وتغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 425" بيرث في الساعة 06:00 صباحاً لتصل إلى دبي في الساعة 13:10 (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي وبيرث). وتوفر طائرة البوينج 777، 354 مقعداً في ثلاث درجات: 8 أجنحة في الدرجة الأولى و42 مقعداً في درجة الأعمال و304 مقاعد في الدرجة السياحية.

وفي 28 أكتوبر الماضي، أعادت طيران الإمارات تشغيل خدماتها إلى أديلايد، ما يساعد على زيادة عدد الزائرين إلى جنوب أستراليا من دبي والأسواق الرئيسة عبر شبكة خطوطها.

وتسيّر الناقلة الآن 77 خدمة أسبوعية من وإلى خمس محطات أسترالية هي سيدني وملبورن وبريسبان وبيرث وأديلايد. ويوفر استئناف طيران الإمارات التدريجي والمدروس لعملياتها من وإلى أستراليا ربطاً سلساً عبر خدمات يومية متعددة عبر بواباتها، ما يعزز تنمية السياحة ويحفز النشاط الاقتصادي ويجذب الاستثمارات التجارية.

التزام مستمر تجاه أستراليا

لطالما كانت طيران الإمارات ملتزمة تجاه أستراليا منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، ويتجاوز استثمارها مجرد تسيير رحلاتها. وتوظف طيران الإمارات مئات الأستراليين على مستوى العالم وفي أستراليا. وتمتلك مجموعة طيران الإمارات (بما في ذلك دناتا) بصمة وطنية في مجال الطيران والسياحة في أستراليا، كما أقامت شراكات مع العديد من الشركات المحلية. كما استثمرت طيران الإمارات أيضاً أكثر من 230 مليون دولار في محفظة هائلة من الرعايات في مجال الرياضة والفنون في أستراليا، بما في ذلك بطولة أستراليا المفتوحة ونادي كولينغوود لكرة القدم وأوركسترا سيدني السيمفونية، على سبيل المثال لا الحصر.

في 6 نوفمبر الماضي، وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، مما يمهد الطريق لتوثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص وتسهيل تدفقات الاستثمار بين البلدين. وبفضل قدرة طيران الإمارات على نقل أكثر من 2350 طناً من البضائع من وإلى أستراليا كل أسبوع، فإن طيران الإمارات في وضع جيد للمساهمة في تطوير العلاقات التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا من خلال عمليات الشحن ذات السعة العالية والمتعددة الاتجاهات وذات المستوى العالمي، ما يساعد على تسريع تدفق البضائع.

كما يمكن لعملاء طيران الإمارات وكانتاس الوصول إلى شبكة واسعة من الوجهات بفضل شراكة الرمز بين الناقلتين التي تمتد لعشر سنوات. وتوفر طيران الإمارات وكانتاس معاً لعملائهما إمكانية الوصول إلى أكثر من 120 وجهة، بما في ذلك 60 نقطة عبر أستراليا ونيوزيلندا. ويمكن لعملاء كانتاس السفر مع طيران الإمارات إلى دبي والوصول إلى أكثر من 65 مدينة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وقد نقلت طيران الإمارات وكانتاس معاً أكثر من 15 مليون مسافر عبر 543 ألف رحلة خلال السنوات العشر الماضية.