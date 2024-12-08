غرفة عجمان تشارك في «أسبوع أبوظبي للأعمال»

شاركت غرفة عجمان في فعاليات الدورة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأعمال». ومثّل الغرفة، ماهر طارش العليلي، عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس رابطة الإمارات للفرانشايز، وشارك في إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للرابطة. وأكد العليلي، أن قطاع الامتياز التجاري محرك رئيس للنمو الاقتصادي، موضحاً أن الهوية الجديدة للرابطة اعتمدت على رؤية مبتكرة تواكب طموحات القطاع وتطلعاته المستقبلية، وتعزيز مكانة الرابطة كمظلة شاملة لدعم رواد الأعمال وأصحاب الامتياز التجاري، وتوفير الأدوات والبرامج الداعمة لتطوير وتوسيع أعمال ومشاريع أصحاب الأعمال. وجاء إطلاق الهوية تزامناً مع الذكرى العاشرة لتأسيس رابطة الإمارات للفرانشايز.