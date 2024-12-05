«إينوك» تنجز مشروع ربط خط أنابيب نقل في سنغافورة

أعلنت مجموعة «إينوك»، أمس، الإكمال الناجح لمشروع «ربط خط أنابيب هورايزون جيه بي يو تي» في سنغافورة، أحد المشاريع الرئيسة لشركة «هورايزون سنغافورة للتخزين المحدودة»، التابعة لـ«إينوك»، وشركة «جورونغ بورت يونيفيرسال للتخزين المحدودة»، وذكرت «إينوك»، في بيان، أن المشروع يمثل إنجازاً مهماً، ويأتي في إطار خطتها للتوسع الدولي وتطوير البنية التحتية للنفط والبترول في سنغافورة.

وتضمن المشروع إنشاء منصة أنابيب جديدة تربط بين محطتَي التخزين لشركتي «هورايزون سنغافورة للتخزين» و«جورونغ بورت يونيفيرسال للتخزين» (جيه بي يو تي)، عبر خط أنابيب بقطر 24 بوصة لزيت الوقود، وخط أنابيب بقطر 20 بوصة، مخصص لنقل المنتجات البترول النظيفة.

وتعمل هذه البنية التحتية المتطورة على تخفيف المخاطر التشغيلية وتقليص أوقات النقل بين المحطتين، ما يسهم في تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف لمتعاملي المحطتين.

وتأسست «هورايزون سنغافورة للتخزين» في جزيرة جورونغ في عام 2006، وبحكم موقعها المحاذي لشركة «جورونغ بورت يونيفيرسال للتخزين» (جيه بي يو تي)، التي تأسست في عام 2007، وسّعت المحطتان تعاونهما، بدءاً من تفاهم المساعدة المتبادلة وبناء خط مياه إطفاء الحرائق في عام 2009، ويعمل خط الأنابيب الجديد على تقليل الاعتماد على عمليات الشحن قصيرة المدى، بما يقلل من حركة النقل البحري في الميناء ويزيد من سلامة تحركات السفن بعيدة المدى.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «يمثل نجاح اكتمال (خط أنابيب هورايزون جيه بي يو تي)، إنجازاً كبيراً ليس فقط للبنية التحتية للطاقة في سنغافورة، لكن أيضاً على مستوى المنطقة».