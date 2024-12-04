ما عمل الوسيط العقاري؟

بحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن الوسيط العقاري هو فرد حاصل على ترخيص تجاري بنشاط الوساطة العقارية، ومسجل في سجل الوسطاء لتنفيذ النشاطات العقارية في إمارة دبي، ويسمح له بموجبها بإبرام وإتمام الصفقات أو العقود مقابل أجر معين، يتم الاتفاق عليه مسبقاً مع العميل. وهناك نوعان من الوسطاء (الوساطة في بيع العقارات، والوساطة فـي تأجير العقارات)، ويجب أن يكون الوسيط مسجلاً في سجل الوسطاء، وحاصلاً على بطاقة وسيط من مؤسسة التنظيم العقاري. ويختص دور الوسيط في تجهيز الأمور الخاصة بالبيع بين المالك والمشتري، أو المالك والمستأجر، مقابل عمولة محددة يتفق عليها الطرفان.