28 مليار درهم إيرادات فنادق الإمارات في 7 أشهر بنمو 5%

أعلن مجلس الإمارات للسياحة، أمس، ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة لتصل إلى أكثر من 28 مليار درهم، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما وصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع إلى أكثر من 17.6 مليون نزيل بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي.

وبلغ معدل الإشغال الفندقي في الدولة 79% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، وهو من بين أعلى المعدلات على المستويين الإقليمي والعالمي، كما وصل إجمالي عدد ليالي نزلاء المنشآت الفندقية إلى أكثر من 60 مليون ليلة بنمو نسبته 9%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية في الدولة نحو 214.3 ألف غرفة بنهاية يوليو 2024.

وناقش المجلس خلال اجتماعه الرابع لعام 2024، برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، عبدالله بن طوق المري، وبعضوية رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة، مجموعة من المشروعات والمبادرات السياحية الجديدة التي يسعى لتنفيذها خلال المرحلة المُقبلة، ودورها في دعم تحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، كما تم التطرق إلى متابعة توصيات الاجتماع السابق، ومنها منح تسهيلات جديدة خاصة بالحصول على التأشيرة السياحية عند الوصول إلى الدولة، وكذلك الاستعداد لإطلاق نسخة جديدة من حملة «أجمل شتاء في العالم».

وأكد بن طوق أن القطاع السياحي يواصل نموه الاستثنائي في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، واهتمامها بتطويره والحفاظ على استدامته، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية لبناء النموذج الاقتصادي الجديد للدولة، حيث نجح هذا القطاع الحيوي في تحقيق نتائج نمو إيجابية خلال المرحلة الماضية، أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية السياحية.

وقال بن طوق إن «مؤشرات أداء القطاع السياحي في الدولة تعكس مرونة وتنافسية السياحة الإماراتية، وتؤكد جاذبية الدولة للسياح من جميع أنحاء العالم، كما تدعم رؤيتنا في تحقيق مستهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، برفع إسهام القطاع السياحي إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل»، مؤكداً استمرار الجهود في إطلاق المبادرات والمشروعات الداعمة للقطاع السياحي.

مبادرات ومشروعات

تضمنت المبادرات والمشروعات السياحية، التي ناقشها اجتماع مجلس الإمارات للسياحة، مشروع المسارات السياحية الكبرى في الإمارات، والترويج لها محلياً ودولياً، بالتعاون بين الهيئات السياحية المعنية وشركات الطيران والقطاع الخاص في الدولة، بهدف دعم التنوّع السياحي وزيادة مدة إقامة الزائرين في الدولة، وإقامة برامج سياحية متنوّعة، وتوفير المزيد من فرص العمل بالقطاعات والأنشطة السياحية.

وبحث المجلس خطط إطلاق نسخة جديدة من حملة «أجمل شتاء في العالم»، والمقرر الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، حيث تم الاطلاع على المقترحات والأفكار الجديدة الخاصة بها، التي تستهدف إبراز الهوية السياحية الإماراتية، والفعاليات السياحية المتنوعة في الدولة، وتسليط الضوء على التجارب السياحية الفريدة والأنشطة الترفيهية وأفضل المغامرات في الإمارات السبع، لاسيما أن هذه الحملة ستتضمن نشر العديد من المواد الإعلامية والتسويقية عبر وسائل الإعلام المختلفة وقنوات التواصل الاجتماعي.