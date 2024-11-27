«طيران الإمارات» تشغّل «A350» إلى 9 وجهات       

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أمس، عن تقديم موعد تشغيل طائرتها «إيرباص A350» الجديدة إلى إدنبرة، إلى يوم الثالث من يناير المقبل، لتجسّد التزام الناقلة بتزويد المتعاملين بأفضل تجارب للسفر وضمان راحة أكبر على متن الطائرة.

وذكرت «طيران الإمارات»، في بيان، أنها ستشغّل طائراتها «A350» الجديدة إلى ثماني وجهات أخرى، هي: مومباي، وأحمد أباد، والكويت، والبحرين، وكولومبو، وليون، ومسقط، وبولونيا، على أن يتبعها العديد من الوجهات الأخرى.

وتقلع رحلة «طيران الإمارات» رقم «ئي كيه 23» من مطار دبي الدولي، الساعة 14:50 وتصل إلى إدنبرة الساعة 19:05، أمّا رحلة العودة رقم «ئي كيه 24» فتغادر مطار إدنبرة الساعة 20:40 وتصل إلى دبي الساعة 08:05 من صباح اليوم التالي «جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي وإدنبرة».

وتخدم «طيران الإمارات» حالياً غلاسكو بطائرة «إيرباص A380» عبر رحلة يومية، ما يوفر للمتعاملين 14 رحلة أسبوعياً من إسكتلندا وإليها، وإضافة إلى إدنبرة، تخدم «طيران الإمارات» ثماني وجهات في المملكة المتحدة.