القطاع السياحي يترقب موسماً استثنائياً خلال فترة الشتاء

يترقب القطاع السياحي في دولة الإمارات موسماً سياحياً استثنائياً خلال موسم الشتاء، وسط مجموعة واسعة من التجارب والأنشطة والفعاليات التي تعزز ريادة الدولة وجهةً سياحيةً رائدةً على مستوى العالم.

وتتبوأ الإمارات صدارة الوجهات السياحية الأكثر شعبية في العالم، مع قدرتها على تقديم تجارب متكاملة ومتعددة تلبي جميع الأذواق والاهتمامات.

وأكد مسؤولون في القطاع السياحي والضيافة، لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن دولة الإمارات ماضية في تعزيز مكانتها وجهةً سياحيةً متكاملةً، مؤكدين أن الفعاليات والمهرجانات المتنوعة خلال الموسم الشتوي تلعب دوراً محورياً في جذب السياح، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وقالت المدير العام لشركة أبوظبي للترفيه والرئيس التنفيذي لشركة بداية للإعلام، نورة الحمادي، إن نجاح الإمارات في تقديم تجارب سياحية مبتكرة يعكس رؤيتها المستقبلية التي تجمع بين الثقافة المحلية والمعايير العالمية، مؤكدة استمرار العمل على تقديم تجارب سياحية فريدة تتماشى مع تطلعات الزوار.

وأضافت أن «مهرجان منصور» الذي عقد في أبوظبي، بداية الموسم الشتوي العام الجاري، يعكس هذا النهج، إذ قدم نموذجاً للتجارب الشاملة والمبتكرة التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للثقافة والترفيه والسياحة، وأوضحت أن موسم الشتاء في أبوظبي يشهد انطلاقة متميزة، مع جدول زاخر بالفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تستهدف جميع الفئات والأذواق، حيث يتوقع أن تسجل العاصمة زيادة لافتة في أعداد الزوار المحليين والدوليين.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لـ«شركة ميرال ديستنيشنز»، ليام فيندلي، أن المدن الترفيهية في «جزيرة ياس» تستعد، مع بدء الموسم الشتوي، لاستقبال زوارها بمجموعة تجارب ترفيهية وأنشطة فريدة، حيث يُتوقع أن يحمل هذا الشتاء طابعاً خاصاً، ليكون واحداً من أبرز المواسم التي تنتظرها الجزيرة.

وأضاف أن هذه الوجهات الترفيهية والسياحية في الجزيرة، التي تضم مرافق عالمية المستوى، مثل «عالم فيراري»، و«ياس ووتروورلد»، و«عالم وارنر براذرز»، و«كلايم»، و«سي وورلد»، من أبرز محركات نمو القطاع السياحي في العاصمة.

في السياق نفسه، توقع المدير العام الإقليمي في دبي والإمارات الشمالية لمجموعة «روتانا»، تيمور إلغاز، موسماً سياحياً استثنائياً خلال فترة الشتاء، يعزز مكانة الدولة واحدة من أبرز الوجهات السياحية عالمياً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتميز بجوها المثالي خلال الشتاء ما يجعلها وجهة مفضلة للسياح من أنحاء العالم المختلفة، إضافة إلى أن الأحداث العالمية البارزة والوجهات السياحية المتجددة تضيف قيمة كبيرة لجذب الزوار من جميع الفئات، وأشار إلى أن القطاع السياحي في الدولة يسجل بالفعل زيادة ملحوظة في معدلات الإشغال، خصوصاً خلال عطلة الشتاء، مدعومة بالطلب المتزايد من الأسواق الإقليمية والدولية، وأن من المتوقع استمرار هذا الزخم طوال الموسم بنسبة تزيد على 90% بفضل الجهود المشتركة بين قطاع السياحة والفنادق والقطاع العام.