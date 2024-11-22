«طيران الإمارات» تضيف رحلة خامسة إلى مدغشقر

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أمس، عن إطلاق رحلة أسبوعية خامسة إلى مدغشقر، اعتباراً من 13 ديسمبر المقبل، لمدة أربعة أسابيع، لتلبية الطلب الموسمي المتزايد على السفر، مشيرة إلى أن الرحلة الأسبوعية الإضافية أيام الجمعة، ستوفر مزيداً من السعة من وإلى رابع أكبر جزيرة في العالم إلى أكثر من 1800 مقعد في كل اتجاه أسبوعياً.

وذكرت الناقلة، في بيان، أنه بعد النجاح الذي حققته خدمتها التي أطلقتها إلى مدغشقر، في سبتمبر الماضي، فإن زيادة السعة المقعدية على خط دبي - سيشل - أنتاناناريفو، ستساعدها على تلبية الطلب في السوق وتسمح للمتعاملين بالاستمتاع بمزيد من المرونة والاختيار والاتصال عند التخطيط لسفرهم.

وأفادت بأن الرحلات الإضافية الأسبوعية ستُشغل على الرحلتين «ئي كيه 707» و«ئي كيه 708»، بتقسيم الدرجات الثلاث، موضحة أن الخدمة ستبدأ اعتباراً من 13 ديسمبر المقبل وحتى 10 يناير 2025.

وستسهم الزيادة المؤقتة في السعة خلال فترة الأسابيع الأربعة، باستكمال خدمات «طيران الإمارات» على الرحلتين «ئي كيه 707» و«ئي كيه 708»، باستخدام طائرات «بوينغ 777-300ER»، وتوفير 360 مقعداً في كل رحلة، في الدرجة الأولى ودرجة الأعمال، إضافة إلى الدرجة السياحية. إلى ذلك، افتتحت شركة طيران الإمارات أمس، رسمياً، متجرها الجديد للسفر «عالم طيران الإمارات» في العاصمة الفلبينية مانيلا، ويُعد المتجر الجديد الأول للناقلة في منطقة جنوب شرق آسيا.

وتم افتتاح المتجر الجديد بحضور سفير دولة الإمارات لدى الفلبين، محمد عبيد الزعابي، ونائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، والسيدة الأولى في الفلبين، ليزا أرانيتا ماركوس، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين التجاريين ومسؤولي المبيعات في «طيران الإمارات»، ومتعاملي الشركات، وقال كاظم: «تم تصميم متجر (عالم طيران الإمارات) الجديد في مانيلا، ليكون بمثابة متجر شامل يتيح للمتعاملين استكشاف أفضل المنتجات والخدمات التي تقدمها (طيران الإمارات)».