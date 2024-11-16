هاكاثون «دبي للسلع» يختتم فعالياته 20 الجاري

تعتزم «Bybit» اختتام هاكاثون العام للابتكار في «الويب 3.0»، والذي ستنظمه في دبي بالتعاون مع مركز «كريبتو» التابع لمركز دبي للسلع المتعددة يوم 20 نوفمبر الجاري. وفي أعقاب نجاح نسخته الأولى، يعتبر «يوم العرض» و«الحفل الختامي» لهذا العام في المسابقة التي تحمل اسم «إطلاق إمكانات الويب 3.0» فعاليات مهمة، إذ سيشهد العرض الختامي منافسة بين 15 مشروعاً نجحت في الوصول للمرحلة النهائية، ويمكن للجمهور العام التسجيل للحضور شخصياً.

ولاتزال مسابقة «إطلاق إمكانات الويب 3.0» التي تنظمها «Bybit» ومركز دبي للسلع المتعددة أكبر هاكاثون من نوعه في المنطقة مع انعقاد النسخة الثانية.