اتفاقية لتطوير 60 محطة طاقة شمسية كهروضوئية في الدولة

وقّع مصرف الإمارات للتنمية، أمس، اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون درهم مع شركة «Yellow Door Energy»، الشريك الرائد لحلول الطاقة المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لدعم تطوير وتشغيل أكثر من 60 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في جميع أنحاء دولة الإمارات.

ويسهم هذا التمويل في توسيع قاعدة مشاريع «Yellow Door Energy» من أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتعزيز قدرتها على تأجير محطات الطاقة الشمسية، من خلال عقود الإيجار المعروفة أيضاً باتفاقيات شراء الطاقة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المؤسسات الصناعية والتجارية.

وبموجب هذا التعاون الاستراتيجي، ستؤجر «Yellow Door Energy» هذه المحطات لعدد من الشركات الإماراتية الكبرى، لتوفير مصدر طويل الأمد من الطاقة النظيفة، وتحقيق توفير كبير في تكاليف الطاقة، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة في الدولة.

وبتمكين هذه المؤسسات الرائدة، يقدّم مصرف الإمارات للتنمية و«Yellow Door Energy» مثالاً عملياً حول قيادة جهود التحول إلى الطاقة المتجددة والنمو المستدام في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي: «يشكّل تعاوننا الاستراتيجي مع (Yellow Door Energy) إنجازاً جديداً في مساعي المصرف لتعزيز مشهد الطاقة المتجددة في الإمارات، وتسريع المسار الوطني لتحقيق الحياد المناخي».

وأضاف: «من خلال دعم توسع البنية التحتية للطاقة الشمسية في الدولة، ستسهم تمويلات المصرف في تمكين مزيد من الشركات من التحوّل إلى مصادر الطاقة النظيفة، وخفض بصمتها الكربونية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «Yellow Door Energy»، جيريمي كرين: «يعزز هذا التعاون الاستراتيجي مع مصرف الإمارات للتنمية قدرات التمويل المستدام لـ(Yellow Door Energy)، حيث تمكّننا هذه الشراكة من تشغيل رأس المال بشكل أسرع، وتوسيع قاعدة مشاريعنا للطاقة الشمسية في دولة الإمارات».