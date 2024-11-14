«الموانئ والجمارك» تطلق مشروع «كود دبي للموانئ»

أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إطلاق مشروع «كود دبي للموانئ»، الأول من نوعه على مستوى العالم، ليكون الدليل والمرجع المتخصص لتطوير البنية التحتية للموانئ والمراسي والأعمال البحرية في دبي والعالم، بتوفيره إطاراً شاملاً ومتكاملاً للمواصفات الفنية والمتطلبات الخاصة بتطوير وإدارة الموانئ والمراسي والأنشطة البحرية ذات الصلة، كما سيتضمّن أفضل الممارسات والمواصفات الفنية المعتمدة للبنية التحتية الخاصة بالقطاع البحري.

وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان بن سليّم: «يُعد البدء في تنفيذ مشروع (كود دبي للموانئ) خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة عملياتنا البحرية، وضمان مواءمتها لمعايير الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة البحرية، كما يأتي في إطار التزامنا بتوفير بيئة آمنة وفعالة تدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، كذلك تخدم التجارة العالمية، ما يعزز مكانة دبي الرائدة في مجال الملاحة البحرية محلياً وإقليمياً ودولياً»، وأضاف أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أطلقت هذا المشروع لتأكيد الدور المحوري لموانئ دبي ضمن سلسلة الإمداد والنقل البحري عالمياً، وتسعى من خلاله إلى دعم التجارة البحرية العالمية، وتعزيز الاقتصاد المحلي والعالمي، عبر التزام المعايير والمواصفات الفنية للبنية التحتية للموانئ والمراسي لضمان التشغيل السلس والفعال للعمليات البحرية.

وفي هذا الإطار، عقدت المؤسسة ورشة عمل ضمت شركاءها الاستراتيجيين في القطاع البحري بفندق «جميرا بيتش» بدبي، حيث أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ناصر النيادي، في كلمته خلال الورشة، أن «كود دبي للموانئ» يُعد خطوة متقدمة نحو تعزيز قدرة دبي على استيعاب وإدارة النمو المتسارع في قطاع النقل البحري والبنية التحتية البحرية، كما أن المشروع يعد استجابةً حيوية للمتطلبات المتنامية على المناطق الساحلية، ويأتي في إطار دعم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية في ما يتعلق بتسهيل التجارة والتنقل، بالإضافة إلى السياحة البحرية والأنشطة الاقتصادية الأخرى، ولفت النيادي إلى أن المشروع يشمل إطلاق دليل شامل وموحّد يحدد المواصفات الفنية والاشتراطات الخاصة بإنشاء وإدارة الموانئ والأنشطة البحرية، ضمن مجالات أساسية منها فحص التربة، والتجريف، والردم، وإنشاء الجزر، وتحسين التربة، وتصميم الفنادق العائمة، والطوافات، وتصميم حواجز الأمواج، ومنشآت الحماية الصخرية.