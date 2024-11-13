«دو» تحصل على علامة غرفة تجارة دبي للممارسات البيئية والاجتماعية

أعلنت «دو» عن حصولها على علامة غرفة تجارة دبي «ESG» للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، تقديراً لالتزامها باتباع أعلى المعايير في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتأكيداً لدورها الريادي في مجال تبني وقيادة جهود تعزيز الاستدامة عبر منطقة الشرق الأوسط.

وتم منح «دو» علامة «ESG» لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، من قبل مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي، بهدف تقدير جهودها المبذولة لتعزيز النمو المستدام، إذ تضع العلامة البارزة معياراً واضحاً للشركات التي تطمح للوصول إلى مستويات متقدمة من الجاهزية والاستعداد في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع والبيئة إلى جانب تعزيز الحوكمة القوية.

وقال مدير إدارة تنفيذي - الاتصال المؤسسي في «دو»، عادل الريس، إن «شركة (دو) ملتزمة تماماً باتباع أفضل المعايير المحلية والعالمية، في إطار نهجها المتكامل لتطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، الذي يتجاوز حدود عملياتها التشغيلية، ليشمل الجهود كافة للحفاظ على البيئة، وتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية، والحوكمة الأخلاقية».

وأضاف: «مبادراتنا في هذا الإطار لا تتعلق فقط بمواجهة التحديات البيئية والمناخية، لكنها تمتد إلى تعزيز الرفاه الاجتماعي لكوادرنا البشرية، والتفاعل الإيجابي مع مجتمعاتنا، والالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية، ولذلك فإن الحصول على علامة (ESG) يمثّل إنجازاً مهماً في مسيرتنا نحو مستقبل مُستدام يتناغم تماماً مع الأهداف الطموحة لدولة الإمارات لترسيخ مكانتها الرائدة بين مصاف دول العالم في مجال الاستدامة».

وتتضمن خطة «دو» مجموعة واسعة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الأهداف العليا للاستدامة في دولة الإمارات، والإسهام في الجهود الرائدة لمواجهة التغيّر المناخي على مستوى العالم، ومن بين أبرز التزامات «دو» في هذا المجال، هو تحقيق صافي «صفر» من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، ما يبرز جديتها في الوفاء بمسؤولياتها البيئية.