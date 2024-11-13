دبي تعزز العلاقات الاقتصادية مع تايلاند

وقّعت غرف دبي، أمس، مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة التايلاندية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية البينية وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية الواعدة، لاسيما في قطاعات الطاقة والاقتصاد الرقمي، إضافة إلى القطاع الزراعي والسياحة والضيافة.

وتنصّ المذكرة على تبادل الوفود والبعثات التجارية ومشاركة الخبرات والمعارف، فضلاً عن التعاون في تنظيم المعارض وفعاليات الأعمال في دبي وتايلاند، إلى جانب تعزيز العمل المشترك في مجال التحكيم لتسوية المنازعات التجارية بين الشركات من الجانبين.

ووقع المذكرة مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة التايلاندية، الدكتور فيزيت ليملوركا.

وقال لوتاه: «نلتزم بتوسيع شراكاتنا الدولية البنّاءة لدعم نمو علاقات دبي التجارية والاستثمارية مع كل دول العالم، وتعزيز فرص النمو الواعدة التي تتيحها الإمارة للشركات من مختلف الجنسيات وترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة للأعمال، بالتزامن مع تطوير آفاق التجارة والاستثمار للقطاع الخاص المحلي في الأسواق الدولية الواعدة». وتدعم غرف دبي أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات الـ10 المقبلة، وتعزيز مكانة دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن على مستوى العالم، حيث تلتزم بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في تحسين البيئة المحفزة للأعمال في دبي، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى دبي، إضافة إلى قيادة توسع أعضاء غرف دبي في الأسواق الخارجية، فضلاً عن تنمية الاقتصاد الرقمي لدبي وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية واستدامة التميز في العمل المؤسسي وخدمة العملاء.