سوق أبوظبي للأوراق المالية يشهد إدراج أسهم لولو للتجزئة يوم الخميس القادم

من المنتظر إدراج أسهم شركة لولو للتجزئة القابضة للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالسوق الأول -الفئة الأولى، اعتبارا من يوم الخميس القادم الموافق14 نوفمبر الجاري.



وأشار الصندوق في بيان صادر اليوم الاثني، أنه سيتم إدراج أسهم شركة لولو للتجزئة القابضة ضمن قطاع السلع الاستهلاكية، تحت الرمز LULU ورقم التعريف الدولي AEE01487L240.



وبحسب قرار السوق ووفقاً للقواعد المعمول بها، يُعوّم سعر سهم الشركة لثلاث جلسات تداول متتالية عند بداية الإدراج، بحيث لا يخضع السعر لحدود الارتفاع والانخفاض اليومي المسموح بها والبالغة 15% كأعلى نسبة، و10% أدنى، خلال هذه الجلسات الثلاث.



ونص القرار على أنه ولغايات احتساب نسبة تغير سعر التداول عن السعر المرجعي في أول جلسة تداول للشركة، يكون السعر المرجعي لسهم الشركة عند بدء تداولها في السوق هو سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام 2.04 درهم.



يشار إلى أنه بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، تم طرح 25% من أسهم شركة لولو للتجزئة القابضة، ما يعادل 2582.2 مليون سهم، ليتم بعد ذلك زيادة حجم الطرح إلى 3098.7 مليون سهم، ما يعادل 30%، وقد تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من 25 مرة عبر جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الأساسيين)، وتجاوز إجمالي الطلبات 135 مليار درهم (حوالي 37 مليار دولار).