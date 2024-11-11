7.34 مليارات درهم مبيعات متوقعة لسوق دبي الحرة في 2024

توقّعت سوق دبي الحرة أن يتجاوز حجم المبيعات فيها، بنهاية العام الجاري، حاجز المليارَي دولار (أكثر من 7.34 مليارات درهم)، مشيرة إلى أنه يتم تجديد ما بين 30% و35% من إجمالي مساحات البيع بالتجزئة في سوق دبي الحرة في مطار دبي الدولي.

وذكرت السوق لـ«الإمارات اليوم» أنها تواصل الاستثمار والابتكار في مناطق البيع بالتجزئة، حيث ستظل المركز الرئيس حتى يتم فتح مطار آل مكتوم الدولي، مشيرة إلى أنها تعمل على إضافة ثلاثة متاجر جديدة (نحو 130 متراً مربعاً) في صالة المغادرة «B» في عام 2025، بـ«دبي الدولي».

وتفصيلاً، توقع نائب الرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة، صلاح تهلك، أن «يتجاوز حجم المبيعات في سوق دبي الحرة بنهاية العام الجاري حاجز المليارَي دولار (أكثر من 7.34 مليارات درهم)».

وأضاف تهلك لـ«الإمارات اليوم»: «نحن سعداء للغاية بمبيعاتنا في النصف الأول من العام، التي بلغت مليار دولار (3.67 مليارات درهم) وحتى تاريخه (خلال الفترة من الأول من يناير إلى الـ28 من أكتوبر 2024)، وقد وصلت مبيعاتنا إلى 1.71 مليار دولار (6.27 مليارات درهم)، وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع ميزانيتنا».

وقال: «لقد ركزنا بشكل كبير على زيادة المبيعات في الأشهر الأخيرة، ومع مواسم العطلات المزدحمة، بما في ذلك (ديوالي) واليوم الوطني، وموسم الأعياد، إضافة إلى الذكرى السنوية الـ41 لتأسيسنا في ديسمبر»، مضيفاً: «نحن على ثقة بأن المبيعات في عام 2024 ستكون جيدة جداً، وسنحقق هدفنا بحلول نهاية العام».

وتابع: «نعمل حالياً على تشغيل نحو 40 ألف متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة عبر مطارَي دبي وآل مكتوم الدوليين، وفي مطار دبي الدولي نواصل الاستثمار والابتكار في مناطق البيع بالتجزئة، حيث تظل المركز الرئيس حتى يتم فتح مطار آل مكتوم الدولي».

وكشف أنه يتم حالياً تجديد ما بين 30% و35% من إجمالي مساحات البيع بالتجزئة في سوق دبي الحرة بمطار دبي الدولي، مشيراً إلى أن السوق تواصل التحديث والتطوير ومواكبة آخر المستجدات في عالم أسواق التجزئة.

وأضاف تهلك: «تشمل هذه الخطط تطوير وترقية عروض البيع بالتجزئة في الصالة (B) التي تعرض الساعات والتكنولوجيا، والصالة (D) التي تعرض العطور ومستحضرات التجميل والأزياء والذهب والبوتيكات، والصالة (A) التي تعرض بوتيكات العطور ومستحضرات التجميل، كما نعمل على إضافة ثلاثة متاجر جديدة (نحو 130 متراً مربعاً) في صالة المغادرة (B) في عام 2025».

وقال: «على المدى الطويل، من الواضح أن مستقبلنا مرتبط بتطوير مطار آل مكتوم الدولي، لذا فإن العمل خلال السنوات الست إلى الثماني المقبلة، سيتركز في كيفية الحفاظ والاستمرار في الاستثمار بمطار دبي الدولي، وتطوير المطار الجديد في الوقت ذاته».

وفي عام 2023، سجلت سوق دبي الحرة أكثر من 20 مليون معاملة بيع على مدار العام، أو بمعدل 55 ألف معاملة بيع يومياً، بينما تم بيع 55.2 مليون وحدة من البضائع، وأصبحت سوق دبي الحرة، التي تأسست عام 1983، واحدة من أكبر مؤسسات العالم لتجارة التجزئة في المطارات من حيث حجم المبيعات، وتواصل سوق دبي الحرة العمل على تحسين تجربة البيع بالتجزئة لعملائها المسافرين من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والعلامات التجارية الشهيرة.

• 40 ألف متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة تعمل سوق دبي الحرة على تشغيلها عبر مطارَي دبي وآل مكتوم الدوليين.