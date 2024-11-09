«دبي الدولي» يواصل صدارته كأكبر محور للنقل الجوي في العالم

تخطت السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية في مطار دبي الدولي، أكبر محور للنقل الجوي في العالم، حاجز خمسة ملايين مقعد (10 ملايين في الاتجاهين)، خلال نوفمبر الجاري، وفقاً لمؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وقالت المؤسسة، في بيان حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إن مطار دبي الدولي يظل في نوفمبر 2024 المطار الأكثر ازدحاماً في العالم، مضيفة أن السعة المقعدية في «دبي الدولي» تزيد بنسبة 32% مقارنة بمطار «لندن هيثرو» الذي حلّ في المركز الثاني وبمعدل يزيد على 1.2 مليون مقعد.

وأفادت بأن إجمالي السعة المقعدية في مطار «لندن هيثرو» وصل إلى 3.8 ملايين مقعد، مشيرة إلى أن مطار سنغافورة حلّ في المركز الثالث بنحو 3.49 ملايين مقعد، تلاه مطار سيؤول في المركز الرابع في قائمة أكبر المطارات بنحو 3.45 ملايين مقعد، تلاه «أمستردام» في المركز الخامس بنحو ثلاثة ملايين مقعد مجدول.

وأكدت المؤسسة أن مطار دبي الدولي واصل أداءه القوي ليحلّ في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي الذي سجل 5.1 ملايين مقعد مجدول خلال نوفمبر الجاري. فيما سجل مطار طوكيو الياباني نحو 4.5 ملايين مقعد على الرحلات الدولية والمحلية، ليحلّ في المركز الثالث، تلاه مطار «لندن هيثرو» في المركز الرابع بأكثر من 4.1 ملايين مقعد، ثم جاء مطار «دالاس فورت ورث» الدولي خامساً بنحو 4.1 ملايين مقعد.

وأشارت بيانات المؤسسة إلى الأداء القوي لمطار دبي مقارنة بأكبر المطارات في العالم، مبينة أن الفارق في السعة الإجمالية للمقاعد (على الرحلات الدولية والمحلية) بين «هارتسفيلد أتلانتا» و«دبي الدولي»، يصل إلى نحو 97 ألف مقعد فقط.

وحافظ «دبي الدولي» على مركزه كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين للعام العاشر على التوالي، خلال عام 2023، حيث عزّز المطار مكاسبه العام الماضي ليصعد إلى المركز الثاني عالمياً في إجمالي أعداد المسافرين الدوليين والمحليين معاً، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

واستقبل مطار دبي الدولي 44.9 مليون مسافر خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويتصل «دبي الدولي» بـ269 وجهة في 106 دول حول العالم عبر 101 شركة طيران دولية، ما يعزّز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والخدمات اللوجستية.

«أو إيه جي»:

. السعة المقعدية في «دبي الدولي» أعلى بنسبة 32%، مقارنة بنظيره البريطاني «لندن هيثرو» الذي حلّ ثانياً وبمعدل يزيد على 1.2 مليون مقعد.