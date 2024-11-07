"طيران الإمارات" تنقل مليون 26.9 مليون مسافر في 6 أشهر

سجلت "طيران الإمارات" نمواً في الإيرادات بنسبة 5% إلى 62.2 مليار درهم (16.9 مليار دولار)، وبلغت الأرباح قبل احتساب الضريبة 9.7 مليار درهم (2.6 مليار دولار)، بنمو 2% مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن النتائج تعكس الطلب القوي على السفر والشحن الجوي عبر مختلف الأسواق، وقدرة الناقلة على تقديم عروض قيّمة وخدمات عالية الجودة للعملاء.

ونقلت طيران الإمارات 26.9 مليون مسافر خلال الفترة بين 1 أبريل و30 سبتمبر 2024، بزيادة 3% عن المدة ذاتها من العام الماضي.

وواصلت طيران الإمارات تعزيز عملياتها العالمية، بإضافة مزيد من السعة وإمكانية الربط عبر مركزها في دبي لتلبية طلب العملاء في أسواقها. وزادت خلال النصف الأول من 2025/2024، عدد رحلاتها إلى 8 مدن هي أمستردام، سيبو، كلارك، لواندا، ليون، مدريد، مانيلا وسنغافورة.

وخلال الفترة ما بين 1 أبريل (نيسان) و30 سبتمبر (أيلول)، تم تحديث 8 طائرات (3 طائرات إيرباص A380 و5 طائرات بوينج 777) بالكامل ضمن برنامجها لتحديث الطائرات الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار. وأتاح ذلك لطيران الإمارات توفير أحدث منتجات مقصوراتها، بما في ذلك أحدث طائراتها من طراز بوينج 777 المكونة من 4 درجات.