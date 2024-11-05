3000 جهة عارضة تشارك في «غلفود للتصنيع» و«غلف هوست»

ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، معرضا «غلفود للتصنيع» و«غلف هوست 2024» اللذان يعدان من أهم الفعاليات في قطاعي تصنيع الأغذية والضيافة العالميين، بمشاركة عشرات الآلاف من الزوار.

وأفاد بيان، صادر أمس، بأن المعرضين، اللذين يستمران حتى السابع من نوفمبر الجاري، يقامان في منطقة مشتركة، ويستضيفان معاً 3000 جهة عارضة من أكثر من 100 دولة في 21 قاعة، لعرض أحدث المنتجات والحلول المبتكرة التي تعزز مستوى الكفاءة والربح والاستدامة في قطاعي المأكولات والمشروبات والخدمات الغذائية.

وتقدم قمة تكنولوجيا الغذاء، وقمة التميّز في الخدمات الغذائية، أفكاراً ورؤى حول أحدث التوجهات والابتكارات والتحديات في قطاع المأكولات والمشروبات، إضافة إلى جوائز لتكريم رواد القطاعين، كما توفر العديد من فرص التواصل والتعاون وتطوير الأعمال على مدار ثلاثة أيام.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه ميرماند: «يسهم التركيز على الممارسات المستدامة والشراكات الاستراتيجية والتقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأتمتة، في رسم ملامح المشهد المتطور لتصنيع الأغذية والضيافة».

وأضافت أن «معرضَي (غلفود للتصنيع) و(غلف هوست)، يوفران منصة لتعاون رواد القطاع والجهات المعنية على إيجاد حلول مبتكرة تشمل الإنتاج المستدام والأمن الغذائي إلى استراتيجيات التمويل والاستثمار، التي يمكن أن تدفع النمو وتقلل من التأثير البيئي، وتحسّن جودة المنتج وسلامته، ما يضمن تعزيز استدامة سلسلة التوريد الغذائية وسهولة الوصول إليها».