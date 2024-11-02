%23 ارتفاعاً في صافي أرباح «تيكوم» إلى 943 مليون درهم خلال 9 أشهر

أعلنت مجموعة «تيكوم»، أمس، نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام، والربع الثالث المنتهيين في 30 سبتمبر 2024، حيث حققت المجموعة أداء قوياً على المستويين المالي والتشغيلي، مسجلة زيادة في الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 10% على أساس سنوي، لتتخطى 1.7 مليار درهم، فيما سجلت نمواً بنسبة 23% على أساس سنوي في صافي الأرباح لتصل إلى 943 مليون درهم.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 13% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.4 مليار درهم.

كما ارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية بنسبة 20% على أساس سنوي لتتخطى 1.2 مليار درهم، ويُعزى ذلك إلى تحسّن الأداء عبر الأصول المدرّة للدخل، وتعزيز الكفاءة التشغيلية على مستوى محفظة أعمال المجموعة، لتحقيق نتائج إيجابية.

وارتفعت معدلات الإشغال ضمن أصول المجموعة التجارية والصناعية من 88% إلى 94% على أساس سنوي، في حين بلغت معدلات إشغال الأراضي 90% في نهاية سبتمبر 2024، مدفوعة بالطلب المستمر على المساحات المكتبية المتميزة من فئة الدرجة الأولى، إضافة إلى وحدات التخزين والخدمات اللوجستية، بفضل مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة لأبرز الشركات والمواهب من جميع أنحاء العالم.

وارتفع عدد العملاء بنسبة 9% ليصل إلى أكثر من 11.8 ألف عميل، من أبرز الشركات العالمية والإقليمية، حيث تواصل مجمعات الأعمال المتخصصة التابعة لـ«تيكوم» استقطاب عملاء جدد من كبريات الشركات العالمية الرائدة على غرار «هايسنس» و«أوزون للأدوية».

وبلغ معدل احتفاظ «تيكوم» بعملائها في القطاعين التجاري والصناعي 90% و95% على التوالي في 30 سبتمبر 2024، بما يؤكد القيمة الاستثنائية التي تضيفها المجموعة لعملائها، ونجاحها على مر السنين في تخطي توقعات العملاء. كما سجلت «تيكوم» بفضل الطلب القوي من العملاء الحاليين والجدد، أداء فصلياً قياسياً، حيث نمت إيراداتها خلال الربع الثالث بنسبة 12% على أساس سنوي، لتصل إلى 611 مليون درهم، في حين ارتفع صافي الأرباح خلال الفترة نفسها بنسبة 20% على أساس سنوي، ليصل إلى 340 مليون درهم.