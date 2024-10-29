أرباح «دو» تقفز 50% إلى 1.9 مليار درهم في 9 أشهر

ارتفع صافي ربح شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) نحو 50% إلى 1.9 مليار درهم في تسعة أشهر، فيما سجلت الإيرادات 10.76 مليارات درهم بنمو 6.8%. وارتفع صافي ربح الشركة في الربع الثالث 2024 بنسبة 42.7% إلى 719 مليون درهم، وهو أعلى صافي ربح ربع سنوي للشركة في السنوات الثلاث الماضية. وسجلت إيرادات الربع الثالث 3.59 مليارات درهم، بنمو 9.1%.

وأعلنت الشركة عن نمو استثنائي، محققة مستوى قياسياً في هامش أرباحها قبل اقتطاع الفوائد، والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 48.3%، وهو الهامش الأعلى الذي تسجله الشركة منذ تأسيسها.

ويعود الأداء المالي القوي إلى عوامل عدة، منها استمرار الزخم التجاري القوي لعمليات الشركة، والتنفيذ الدقيق والمنسّق لاستراتيجية أعمالها، فضلاً عن الإدارة الفعالة للتكاليف. وتمكنت الشركة من تحقيق إنجازات مهمة ولافتة في مجال خدمات الاتصال الأساسية، وغيرها من المجالات الأخرى، بما يدعم رؤيتها واستراتيجيتها للتحول من مشغل لخدمات الاتصال، إلى شركة رائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، فهد الحساوي: «واصلنا في الربع الثالث التركيز على تنفيذ استراتيجية أعمالنا، من خلال تعزيز عملياتنا في مجال خدمات الاتصال الأساسية التي نقدمها لعملائنا، إلى جانب التوسع في عدد من المجالات خارج نطاق أنشطة أعمالنا الأساسية، بما يتماشى مع رؤيتنا بترسيخ مكانتنا في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية المتكاملة. وتدعم التحولات والإنجازات الاستراتيجية الأخيرة التي حققناها على صعيد عملياتنا التشغيلية والمتمثلة في إطلاق علامتين تجاريتين جديدتين هما (du Tech وdu Infra)، جهودنا الحثيثة واستراتيجيتنا الطموحة للمضي قدماً في تسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل عبر محفظة خدماتنا، كما أن هذه الإنجازات تعكس التزامنا بدفع عجلة الابتكار، وتمكين منظومات رقمية متكاملة تتسم بالمرونة والتطور».

وأضاف: «تسهم محفظتنا الواسعة - من أحدث الحلول والخدمات والمنتجات، إلى جانب النجاحات التي حققناها على صعيد توسيع نطاق شبكة الجيل الخامس المتقدمة الخاصة بنا، واعتماد أحدث الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي - في تمكين عملائنا من الأفراد والشركات والجهات الحكومية من مواكبة التحولات في المشهد الرقمي، وإحداث تحولات إيجابية في حياتهم وأعمالهم، ما يسهم في بناء مستقبل أكثر اتصالاً، مدعوماً بأحدث الابتكارات والحلول الرقمية. وتعكس شراكاتنا مع (Al Hosting HuB) التزامنا الراسخ واستراتيجيتنا الطموحة للتوسع والنمو في مجال خدمات مراكز البيانات والخدمات السحابية. وكجزء من رحلة التحول التي نطمح إليها، انضمت (دو) أخيراً إلى برنامج (Orange Alliance)، ما يمكننا من الاستفادة من خبرات وتجارب المشغلين العالميين لتبنّي أفضل الممارسات الرائدة على مستوى القطاع».

وأضاف الحساوي: «واصلت قاعدة عملائنا نموها على نحو ملحوظ، حيث نمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت في الربع الثالث بنسبة تزيد على 14%».

ونمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك 2.7% على أساس سنوي لتصل إلى 8.3 ملايين مشترك، حيث بلغ صافي المشتركين الجدد في الربع الثالث 71 ألف مشترك، بينما بلغ صافي المشتركين الجدد خلال 12 شهراً الماضية 218 ألف مشترك.