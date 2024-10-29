«دبي الدولي» ينال تقديراً عالمياً لجهود خفض انبعاثات الكربون

حصد مطار دبي الدولي تقديراً عالمياً لجهوده في خفض انبعاثات الكربون، حيث حصل على اعتماد «التحول» من المستوى الرابع من برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات التابع لمجلس المطارات الدولي، ليصبح بذلك، اعتباراً من سبتمبر 2024، من بين أفضل 5% من المطارات المشاركة من جميع أنحاء العالم التي تحقق هذا الإنجاز.

وذكرت مؤسسة مطارات دبي في بيان، أمس، أن اعتماد «التحول» يُمنح للمطارات التي نجحت في تخفيض الانبعاثات، ودفع عجلة التغيير المنتظم مع الشركاء، مشيرة إلى أنها تلعب دوراً مهماً في دعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، من خلال التزامها بالحد من تأثير الانبعاثات البيئية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع التركيز الشامل على خفض الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على الموارد واستخدام التقنيات الحديثة.

وأوضحت «مطارات دبي» أن برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات، يعتبر برنامج الاعتماد العالمي الوحيد لإدارة الانبعاثات الكربونية في المطارات، إذ يوفر إطار عمل صارماً للمطارات، لقياس وتقييم وتحسين ممارسات إدارة الانبعاثات لديها، لافتة إلى أن حصولها على اعتماد التحول من المستوى الرابع، يؤكد مكانتها الرائدة في مجال الاستدامة، ويجعل مطار دبي الدولي بمثابة نموذج يحتذى في قطاع المطارات العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث: «يؤكد تحقيق المستوى الرابع من اعتماد (التحول)، جهودنا الدؤوبة لتحقيق الريادة في العمليات المسؤولة والمستدامة بيئياً في (مطارات دبي)، حيث يعكس هذا التقدير التزامنا الراسخ بتقديم نموذج عمل يحتذى على هذا الصعيد، وتسليط الضوء على أهمية التعاون مع الشركاء الذين يشاركوننا الرؤية ذاتها، حول بناء مستقبل مستدام».

وأضاف: «نهجنا في تحقيق الحياد الكربوني وتعزيز المسؤولية البيئية ليس جزءاً من تركيزنا الاستراتيجي فحسب، بل هو ركيزة أساسية في عملياتنا، كما نؤمن بأن التعاون هو مفتاح النجاح، لذا نعمل بشكل وثيق مع شركائنا لإيجاد حلول مبتكرة تساعدنا على مواجهة تحديات اليوم، وتمهيد الطريق نحو تحقيق مزيد من النجاح على المدى الطويل».

من جهته، هنّأ المدير العام للمجلس الدولي للمطارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، ستيفانو بارونسي، «مطارات دبي» على إنجازاتها البارزة في خفض انبعاثات الكربون، مؤكداً أنها تُرسي بذلك معياراً يحتذى للمطارات في المنطقة.

. مطار دبي الدولي من بين أفضل 5% من المطارات المشاركة في العالم التي تحقق هذا الإنجاز.